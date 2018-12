Ibu-Ibu Hebat Toreh Prestasi di Level Internasional

BERPRESTASI bisa dilakukan dengan banyak cara. Menjadi orang berprestasi juga tidak mengenal usia, derajat, kaya, dan sebagainya. Terbukti banyaknya orang-orang Indonesia yang berprestasi di internasional.

Orang-orang yang berprestasi tersebut tidak hanya anak-anak di usia muda, melainkan seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak. Jangan pernah meremehkan ibu-ibu rumah tangga, karena ia bisa melakukan lebih baik daripada anak-anak di bawah usianya. Kemampuannya itu diakui di dunia dengan sederat penghargaan.

Penasaran siapa saja ibu-ibu yang memiliki prestasi di level internasional? Inilah 5 prestasi ibu-ibu yang diakui di internasional.

1. Anne Avantie

Anne Avantie adalah seorang ibu yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anne Avantie lahir di semarang dan sekarang sudah berusia 64 tahun. Ia saat ini masih aktif sebagai desainer busana kebaya dan pada Maret 2018 lalu , Anne Avantie masih bisa memamerkan rancangannya di Indonesia Fashion Week. Rancangan ia sangat terkenal dan sering dipakai oleh selebriti tanah air serta sering dipakai oleh acara ratu sejagat, seperti Miss Universe, Miss World, dan sebagainya.

2. Sri Mulyani

Sama dengan Anne Avantie, Menteri Keuangan Indonesia ini, juga memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sri Mulyani saat ini sudah berumur 56 tahun, dan ia memiliki segudang prestasi yang diakui dunia. Ia tercatat pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 sampai 2016, selain itu ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia 2017. Walaupun usianya sudah masuk ke usia 50 tahun, tetapi semangat nya untuk berprestasi tidak luntur ya.

3. Anggun

Siapa yang tidak mengenal penyanyi kelahiran Indonesia ini? Anggun adalah penyanyi kelahiran Jakarta tahun 1974. Walaupun Anggun sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Perancis, ia telah sukses menjadi penyanyi di kancah internasional. Terbukti dari album-album yang ia keluarkan. Ia juga pernah menjadi juri acara Asia Got Talent dan bersanding dengan aktris dunia, seperti David Foster, Melanie C, dan Vanness Wu. Saat ini Anggun berumur 44 tahun dan memiliki satu anak bernama Kirana Cipta Montana.

4. Najwa Shihab

Najwa Shihab atau yang sering dipanggil Nana ini, mempunyai sederet prestasi di dunia internasional. Wanita yang lahir di Makassar ini, terbukti pernah masuk di Elle Magazine sebagai The Influential Women Of The Year pada tahun 2016. Sementara itu Forbers juga mengumumkan bahwa ibu dari dua anak ini sebagai sosok Most Progressive Figure. Saat ini usia Najwa sudah berumur 41 tahun.

5. Susi Pudjiastuti

Nama Susi sangat akrab dimana-mana. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan ini mempunyai tiga anak, dua anak laki-laki bernama Panji Hilmansyah dan Alxy Xavier serta satu anak perempuan cantik bernama Nadine Kaiser. Walaupun usia Susi sudah masuk di umur 53 tahun, tak disangka, ia memiliki segudang prestasi yang di raihnya dengan usia yang sudah cukup tua. Susi pernah mendapat penghargaan tertinggi di dunia, yaitu Peter Benchley Ocean Awards. Tidak hanya di internasional, Susi juga pernah mendapat penghargaan dari Indonesia berupa Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari Institut Teknologi Bandung.

(ndr)