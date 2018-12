Bingung Libur Natal Mau Ngapain? Coba Saja Berenang dengan Tema Salju

LIBUR panjang Natal dan Tahun Baru tinggal menghitung hari, sudahkah Anda memikirkan destinasi liburan apa yang dipilih? Tentunya banyak masyarakat yang memanfaatkan liburan panjang ini untuk pergi ke luar kota dan menghabiskan waktu bersama sanak saudara.

Nah, bagi Anda yang tidak berencana untuk bepergian ke luar kota, tidak perlu khawatir. Anda masih bisa menikmati liburan yang menarik di dalam kota bersama keluarga tercinta. Tentunya banyak tempat yang tidak kalah asik dan patut untuk dicoba.

Pada pergantian menuju musim penghujan, tentunya kegiatan yang paling menyenangkan adalah berenang. Matahari yang tidak terlalu terik diselingi mendung adalah waktu yang tepat untuk bermain wahana air yang menyenangkan.

Bagi orangtua yang bingung mengajak buah hati menikmati liburan, Anda bisa membawanya menuju SnowBay Waterpark yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Tentunya ada beragam hiburan menarik yang dikemas dalam tema ‘Snowy Jolly Holiday’.

Anda juga tidak perlu bingung apabila mengajak sanak keluarga dalam jumlah banyak, terdapat promo yang menarik yakni buy two get one free yang berlaku setiap pembelian tiket secara langsung di loket.

Tidak hanya buy two get one free, para pengunjung juga bisa mendapatkan cashback dan promo natal lainnya yang di jamin tidak membuat kantong menjadi cekak.

Promo menarik ini mulai berlaku sejak 15 Desember hingga 6 Januari 2019. Para pengunjung yang datang ke tempat ini juga, akan dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas permainan yang tak membosankan dan cocok untuk melatih kreatifitas buah hati Anda.

Ada sebuah wahana bernama Wave Pool dimana para pengunjung akan dihibur dengan hujan buih atau busa yang bentuknya menyerupai salju. Selain itu para pengunjung juga akan dimanjakan dengan manisnya cotton candy yang dibagikan secara gratis.

Tak hanya itu, ada juga pertunjukan cosplayer yang mengenakan berbagai macam kostum superhero seperti Spiderman, Superman, dan berbagai macam karakter dari serial Transformers. Sejumlah mini games seperti Crazy Ball, Pillow Warrior, Puzzle pun tersedia untuk dimainkan.

