Lomba Foto & Cerita Wastra Nusantara di "10 Bali Baru", Kemenpar Siapkan Hadiah Rp300 Juta

JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menggelar lomba foto, dengan hadiah yang lebih besar. Didukung penuh oleh BRI, panitia menyiapkan total Rp300 juta untuk 18 pemenang!

Koordinator Lomba Nur M. Ahmad mengatakan, gelaran kali ini bertajuk "Lomba Foto & Cerita Wastra Nusantara di '10 Bali Baru’", karena itu peserta harus mengunjungi salah satu (boleh lebih) tempat dari "10 Bali Baru", dan membuat karya di sana.

Ada pun 10 Bali Baru yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur & Shiva Plateu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai.

“Foto wajib menggunakan objek model (manusia). Menggunakan kain nusantara dari daerah setempat ataupun dari daerah provinsi lain. Kreasikan pemakaian semenarik mungkin,” ujarnya.

Tak hanya foto, peserta juga harus membuat cerita singkat dan menarik tentang destinasi serta kain yang digunakan. Karya yang diikutkan dalam lomba kemudian di-posting di Instagram dan Facebook, lalu viralkan di Twitter.

Untuk mekanisme unggahan di Instagram, Facebook, dan Twitter, akun peserta tidak boleh di-private. Peserta wajib follow dan mention akun @kemenpar dan @pesonaid_travel. Pada caption, idealnya mencakup nama destinasi, nama kain dan daerah asal, serta cerita menarik tentang destinasi dan kain tersebut.

“Jangan lupa gunakan hestek #LombaFotoDanCeritaWastraNusantaraDi10BaliBaru, #PesonaWastraNusantaraDi10BaliBaru, #PesonaWastraNusantara, #TheHeartOfWonders, #PesonaIndonesia dan #WonderfulIndonesia,” imbuhnya.

Lomba dibuka sejak 20 Desember 2018, dan ditutup pada 7 Maret 2019. Masih ada waktu cukup lama. Masyarakat dan penggemar fotografi punya kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan konsep dan membuat karya terbaiknya.

Ketentuan yang tak boleh dilupakan, foto harus berwarna. Karya orisinal, tanpa bingkai dan watermark. Foto dan cerita tidak mengandung unsur SARA, pornografi, politik, dan hoaks, yang pasti, foto dan cerita belum pernah menjuarai lomba lain. Serunya, setiap peserta boleh ikut lebih dari satu foto dan cerita. Penyuntingan (editing) minor boleh dilakukan, namun hanya sebatas cropping, koreksi kontras dan warna.

“Foto & cerita dikirim melalui email ke wastranusantaradi10balibaru@gmail.com disertai data diri berupa nama, alamat sesuai KTP, nomor telepon, serta akun Twitter, Instagram dan Facebook. Nantinya, setiap pemenang harus mengirimkan foto Hires ke email di atas,” tandasnya.

Terkait hadiah, Juara 1 berhak atas uang tunai sebesar Rp100 juta, Juara 2 mendapat Rp30 juta, dan Juara 3 memperoleh Rp20 juta. Selain itu, akan dipilih juara kategori The Best Photo, The Best Story, serta The Best Promotion di Instagram, Facebook, dan Twitter yang masing-masing mendapat Rp10 juta. Nilai yang sama juga diberikan untuk 10 pemenang di kategori The Best "10 Bali Baru".

Terpisah, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Indonesia kaya dengan kain tradisional (wastra) yang tersebar di nusantara. Wastra menjadi bagian penting dalam budaya banyak suku di Indonesia. Kekayaaan wastra Indonesia ini bukan hanya harus dilestarikan, tetapi juga wajib diperkenalkan dan dipromosikan.

“Kreativitas kain-kain tradisi budaya nusantara itu bisa terus dipamerkan, dikomersialkan, dan dipromosikan untuk memperkuat destinasi wisata. Sebab, kain-kain unggulan warisan budaya itu menjadi bagian dari Pesona Indonesia,” ungkapnya.

