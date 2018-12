100 Calendar of Events 2019 Kemenpar Resmi Diluncurkan

JAKARTA - Ada 100 atraksi wisata terbaik kembali dipersembahkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2019. Semuanya dirangkum dalam 100 Calendar of Events 2019. Peluncuran dilakukan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengungkapkan, Calendar of Events Wonderful 2019 tercipta atas prakarsa Presiden RI. Presiden menginginkan agar Indonesia mempunyai event yang berkualitas dan berstandar internasional sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan.

Hal ini juga sejalan dengan tren berwisata kaum milenial, yang sarat akan konten digital. Keberadaannya terbukti efektif dalam membantu mempromosikan suatu destinasi/event sehingga viral dan dikunjungi banyak orang.

Ratusan event dari 34 provinsi telah terpilih melalui kurasi yang ketat berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Event-event ini harus mempunyai Creative Value, Commercial Value, Communication Value, serta CEO Commitment.

"Ini merupakan rangkuman event terbaik yang dimiliki Indonesia yang terdiri dari 10 Top Event serta 100 Wonderful Event. Karena semua telah menjalani kurasi yang ketat dengan standar event internasional. Sehingga menjadi atraksi yang dapat mengundang wisatawan lebih banyak lagi," ujar Menpar Arief Yahya.

Jaminan ini pun bukan isapan jempol belaka. Hal ini terlihat dari deretan tim kuratornya. Terdiri dari 6 orang terbaik, semuanya berkompeten di bidangnya. Seperti Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi Don Kardono yang menilai terkait Media Value event. Lalu ada Taufik Rahzen Cultural Value, kemudian ada Jacky Mussry Commercial Value, ada pula Denny Malik Coreographer. Langganakan juara carnaval Dynand Fariz juga masih ikut serta dan terakhir Eko “PeCe” Supriyanto Coreographer opening Ceremony Asian Games 2018 di Jakarta yang juga Coreographer penyanyi Madonna.

"Ketentuannya ketat. Eventnya harus yang sudah dikenal secara umum. Selain itu, sudah diselenggaralan secara kontinyu (3-4 tahun berturut-turut), dan memiliki sebaran daerah (proporsional). Eventnya pun harus memiliki pengaruh langsung kepada sosial ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan media value terhadap image daerah dan yang pasti tepat waktu. Tidak ada perubahan tanggal pelaksanaan,” ujar Ketua Pelaksana Calender of Event 2019 Esthy Reko Astuti.

Jadi tandai kalender Anda sekarang dan bersiap merencanakan perjalanan untuk menikmati pengalaman seru terlibat dalam berbagai ajang budaya di seluruh Indonesia.

Selamat menikmati ragam event terbaik di Indonesia.

Daftar Calendar of Event Kemenpar 2019

5-19 Februari - Cap Go Meh, Kalimantan Barat.

14-18 Februari - Festival Pulau Penyengat, Kepulauan Riau(14 - 18)

20 Februari - Pesona Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat

1 - 3 Maret - Java Jazz, DKI Jakarta

3 - 5 Maret - Festival Teluk Jailolo, Maluku Utara

7 Maret - Horas Samosir Fiesta, Sumatera Utara

24 - 31 Maret - Bali Spirit Festival, Bali

24 - 31 Maret - Exciting Banten on Seba Baduy, Banten

24 - 5 April- Bangka Culture Wave, Kepulauan Bangka Belitung

29 - 31 Maret - Tour de Bintan, Kepulauan Riau

1 - 10 April - Festival Teluk Tomini, Sulawesi Tengah

11- 14 April - Majapahit Travel Fair, Jawa Timur

15 - 20 April - Krui World Surfing League, Lampung

20 - 21 April - Gebyar Pesona Budaya Garut, Jawa Barat

7 - 9 Mei - Bintan Triathlon, Kepulauan Riau

10 - 28 Mei - Pesona Khazanah Ramadhan, Nusa Tenggara Barat

18 - 24 Mei - Festival Budaya Isen Mulang, Kalimantan Tengah

19 Mei - Asia Afrika Festival, Jawa Barat

20 - 5 Juni - Festival Parade Pesona Kebangsaan, Nusa Tenggara Timur

15 - 13 Juli- Pesta Kesenian Bali, Bali

16Juni - Jakarnaval, DKI Jakarta

16 - 23 Juni - Festival Sriwijaya XXVIII 2019, Sumatera Selatan

17 - 19 Juni - Yadnya Kasada Bromo, Jawa Timur

28 -30 Juni - Festival Bakar Tongkang, Riau

1 - 6 Juli - Festival Biak Munara Wampasi, Papua

5 - 8 Juli - Toraja International Festival, Sulawesi Selatan

5 -13 Juli - Festival Parade 1001 Kuda Sandelwood dan Tenun Ikat, Nusa Tenggara Timur

17 Juli - Ziarah Kubro, Sumatera Selatan

17 Juli - Festival Babukung, Kalimantan Tengah

18 - 22 Juli - Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu

20 Juli - Mizan Al Sufi, Jawa Barat

20 Juli - Tanah Lot Arts Festival, Bali

25 - 28 Juli - Toboali City on Fire Sesi 4, Kepulauan Bangka Belitung

25 - 25 Agustus- ARTJOG, D.I Yogyakarta

26 - 28 Juli - Solo Batik Carnival, Jawa Tengah

26 - 29 Juli - Festival Pesona Bunaken, Sulawesi Utara

27 - 3 Agustus- Festival Cisadane, Banten

28 Juli - Banyuwangi Ethno Carnival, Jawa Timur

30 - 3 Agustus -Jember Fashion Carnaval (JFC), Jawa Timur

1 - 6 Agustus - Polewali Mandar International Folk & Art Festival, Sulawesi Barat

2 - 4 Agustus - Dieng Culture Festival, Jawa Tengah

2 - 6 Agustus - Buleleng Festival, Bali

3 - 4 Agustus - Festival Cheng Ho, Jawa Tengah

4 - 5 Agustus - Festival Morotai, Maluku Utara

4 - 6 Agustus - Aceh Culinary Festival, Aceh

7 - 10 Agustus - Festival Budaya Lembah Baliem, Papua

7 - 12 Agustus - Tomohon International Flower Festival, Sulawesi Utara

8 - 8 September - Jakarta Food & Fashion Festival, DKI Jakarta

9 - 11 Agustus - Pasa Harau Art & Culture Festival 2019, Sumatera Barat

11 - 17 Agustus - Festival Sandeq Race 2019, Sulawesi Barat

18 Agustus - Saman Gayo Alas Festival, Aceh

18 Agustus - Karnaval Kemerdekaan/Grand Karnaval Indonesia, DKI Jakarta

18 - 20 Agustus - Festival Teluk Ambon, Maluku

21 - 25 Agustus - Lampung Krakatau Festival, Lampung

21 - 25 Agustus - Sanur Village Festival, Bali

23 - 25 Agustus - Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, Kalimantan Selatan

1 - 10 September - Festival Tabut, Bengkulu

4 - 8 September - F8 Makassar 2019, Sulawesi Selatan

5 - 7 September - Solo International Performing Art, Jawa Tengah

5 - 10 September - Festival Bahari Kepri, Kepulauan Riau

6 - 8 September - Festival Wisata Loksado, Kalimantan Selatan

9 - 16 September - Festival Payung Indonesia, Jawa Tengah

9 - 16 September - Festival Moyo, Nusa Tenggara Barat

12 - 15 September - Festival Pinisi, Sulawesi Selatan

13 - 15 September - Tour de Linggar Jati, Jawa Barat

15 September - Malang Flower Carnival, Jawa Timur

15 September - Ciletuh Geopark Festival, Jawa Barat

17 - 21 September - Tour de Siak, Riau

21 - 22 September - Jogja International Street Performance, D.I. Yogyakarta

21 - 25 September - Festival Pesona Danau Limboto, Gorontalo

21 - 29 September - Erau Adat Kutai & 7th International Folk Art Festival, Kalimantan Timur

22 - 25 September - Festival Batanghari, Jambi

23 - 26 September - Tour de Ijen, Jawa Timur

27 - 29 September - Festival Tanjung Lesung, Banten

27 - 27 Oktober - Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival, DKI Jakarta

28 - 29 September - Musik Alam 2019, Kalimantan Utara

1 - 6 Oktober - Festival Likurai Timor, Nusa Tenggara Timur

6 Oktober - Festival Karnaval Karawo, Gorontalo

6 - 7 Oktober - Aceh International Diving Festival, Aceh

6 - 10 Oktober - Festival Pesona Selat Lembeh, Sulawesi Utara

7 - 11 Oktober - Festival Seni Budaya Papua Barat, Papua Barat

12 - 17 Oktober - Festival Keraton Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara

15 - 19 Oktober - Festival Danau Poso, Sulawesi Tengah

18 - 21 Oktober - Festival Pesona Bahari Raja Ampat, Papua

19 - 21 Oktober - IronMan 70.3 Bintan , Kepulauan Riau

19 - 25 Oktober - Jakarta Fashion Week, DKI Jakarta

20 Oktober - Gandrung Sewu, Jawa Timur

23 - 25 Oktober - Festival Danau Sentarum, Kalimantan Barat

23 - 27 Oktober - Ubud Writers and Readers Festival, Bali

23 - 28 Oktober - Festival Takabonerate, Sulawesi Selatan

25 - 27 Oktober - Pesona Nusa Dua Fiesta 2019, Bali

27 Oktober - Jakarta Marathon, DKI Jakarta

27 - 29 Oktober - Festival Pulo Dua, Sulawesi Tengah

1 - 3 November - Festival Mahakam, Kalimantan Timur

2 - 10 November - Tour de Singkarak, Sumatera Barat

3 - 7 November - Festival Kerinci 2019, Jambi

10 - 15 November - Festival Bekudo Bono, Riau

11 - 13 November - Wakatobi Wave 2019, Sulawesi Tenggara

11 - 14 November - Pesta Rakyat Banda, Maluku

15 - 19 November - Festival Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung

16 - 17 November - Jogja International Heritage Walk, D.I. Yogyakarta

16 - 20 November - Festival Ya'ahowu, Sumatera Utara

17 November - Borobudur Marathon, Jawa Tengah

1 - 31 Desember - Iraw Tengkayu, Kalimantan Utara

4 - 7 Desember - Festival Pesona Budaya Minangkabau, Sumatera Barat

7 - 8 Desember - Batam International Culture Carnival, Kepulauan Riau

9 - 12 Desember - Festival Danau Toba, Sumatera Utara

13 - 16 Desember - Pemuteran Bay Festival, Bali

28 Desember - Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat

(hth)