Savana Cake Top 13 Terbaik Co-Branding WI

JAKARTA – Banyuwangi Savana Cake semakin eksis saja. Top 13 Terbaik Co-Branding Wonderful Indonesia (WI) 2018 pun diraih.

Banyuwangi Savana Cake memang berkembang pesat tahun ini. Hingga, menjadi destinasi wisata kuliner di Banyuwangi. Berada di Jalan Letjend S Parman No. 26, Banyuwangi, Savana Cake menjadi buah tangan wajib para wisatawan.

Dengan pesonanya, wajar bila Banyuwangi Savana Cake diganjar apresiasi Top 13 Terbaik Co-Branding Wonderful Indonesia. Banyuwangi Savana Cake mendapatkan status The Best City Endorser for City Branding.

Owner Banyuwangi Savana Cake Fitri Carlina mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan oleh WI.

“Alhamdulillah. Mendapat penghargaan ini tentu menjadi kebangaan. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sebab, selama ini terus memberikan supportnya,” katanya, Jumat (21/12).

Banyuwangi Savana Cake telah menjalin co-branding dengan WI sejak Agustus 2017. Dan, ini menjadi keputusan tepat. Sebab, WI ini menjadi brand besar dunia. Posisinya ada di urutan 47 besar brand dunia. Jauh melejit di atas duo rival, Malaysia dan Thailand. Amazing Thailand ada di urutan 83 dunia, lalu Truly Asia Malaysia di strip 96 dunia.

“Wonderful Indonesia ini brand besar dunia. Kualitas dan popularitas Wonderful Indonesia ini sudah diakui. Tentu ada banyak keuntungan dengan menjadi mitra bagi Wonderful Indonesia. Dan, kami pun selalu berikan yang terbaik melalui kualitas produk,” terang Fitri.

Banyak treatment yang dilakukan Banyuwangi Savana Cake. Kualitas dari produk pun menjadi garansi nomor satu. Bahan baku cake berupa pisang dipilihnya yang terbaik. Bahan baku ini diambil dari Banyuwangi dan daerah lain di Jawa Timur sehingga ikut menghidupi para petani pisang. Sebab, The Sun Rise of Java ada sentra pisang di era 80-an hingga 90-an.

Bagaimana dengan proses pembuatannya? Pengolahan bahan baku memakai peralatan berstandar tinggi. Standar kebersihan, higinitas, dan halal selalu menjadi prioritasnya. Hal ini diterapkan secara menyeluruh. Untuk menjaga rasa, chef kualitas hotel bintang 5 pun dihadirkan. Dan, kualitas ini lalu disempurnakan dengan packaging unik dan menarik.

Kemasan yang ditampilkan Banyuwangi Savana Cake juga menarik. Menjadi representasi eksotis pariwisata The Sun Rise of Java bahkan Indonesia. Tidak ketinggalan, paket menarik ini pun dilegitimasi dengan logo Wonderful Indonesia.

“Kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Jadi semuanya detail memang sudah diperhatikan. Dan, alhamdulillah respon pasar sangat bagus,” terang Fitri lagi.

Hingga Juli 2018, Banyuwangi Savana Cake sudah memiliki 5 varian produk. Ada Savana Red Island, Savana Green Bay, Savana Blue Fire, Savana Sunrise of Java, hingga Savana Wedi Ireng. Nama-nama ini memang diadopsi dari berbagai destinasi wisata di Banyuwangi. Blue Fire misalnya. Destinasi eksotis ini bahkan hanya ada dua di dunia. Selain Banyuwangi, satunya lagi berada di Islandia (Eropa).

“Kami ingin semakin mendekatkan destinasi pariwisata Banyuwangi. Yang jelas, penghargaan Top 13 Terbaik Co-Branding Wonderful Indonesia ini sangat spesial. Kami persembahkan untuk Hari Jadi Banyuwangi yang ke-247. Semoga saja Banyuwangi ini ‘Semakin Jenggirat Tangi’. Sebab, pariwisata ini memberikan banyak value,” tegas Fitri.

Menteri Pariwisata Arief Yahya sangat memberikan apresiasi Savana Cake. “Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Savana Cake sebagai menjadi The Best City Endorser for City Branding. Semoga penghargaan ini memberikan inspirasi bagi yang lain untuk menghasilkan karya yang berkualitas,” tutup Menteri Pariwisata Arief Yahya.

