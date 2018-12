Ini Anggaran Maksimal Denny Sumargo Beli Sepatu Olahraga

ARTIS memang lekat dengan imej penampilan yang glamor karena materi yang berlebih. Ditambah lagi dengan citra penampilan yang ditampilkan di televisi dan media sosial.

Sehingga wajar saja, kebanyakan orang awam beranggapan jika selebriti selalu membeli barang yang harganya selangit. Namun imej ini tampaknya tidak berlaku bagi aktor tampan, Denny Sumargo. Walaupun berstatus sebagai selebriti terkenal yang tidak kekurangan dari segi materi, Denny mengaku ia tetap membiasakan diri untuk memiliki batas nominal belanja, salah satunya untuk belanja sepatu olahraga.

“Saya itu enggak mau yang harganya lebih dari Rp2 juta. Enggak mau ah, karena menurut saya itu enggak worth it. Banyak banget kok sekarang yang sepatu olahraga kualitasnya bagus, modelnya oke, tapi secara harga enggak mahal banget-banget. Menurut saya pribadi sih, enggak perlu juga sok-sok kasih lihat orang lain kalau kita ini bisa beli sepatu mahal eh tapi secara kualitas dan kenyamanan sebetulnya enggak nyampe ke sana,” jelas Denny saat ditemui Okezone di Jakarta baru-baru ini.

Terkait sepatu olahraga mahal, ungkapan familier ‘ada harga ada rupa’, pada dasarnya juga disetujui oleh Denny. Akan tetapi pria kelahiran 1981 ini menegaskan, bukan berarti semua sepatu olahraga yang dibanderol dengan harga selangit itu menjanjikan kualitas yang selangit pula.

“Makin mahal makin enak sepatunya, iya sih tapi kadang-kadang makin mahal sepatu yang dibeli itu kita sebenarnya membeli brand-nya. Sebab, menurut saya yang namanya teknologi di sepatu olahraga itu enggak beda-beda jauh lah. Sebetulnya, apa sih yang enggak bisa dibuat dengan teknologi sekarang? Tapi ya jangan terlalu murah juga, sorry to say kualitasnya kan low juga. Makanya kita ambil yang middle saja, dan nyaman di kaki kita,” tutup Denny.

