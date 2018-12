Gaya Fesyen Stormy Daniels, Wanita Paling Dicari di Pornhub Sepanjang 2018

PORNHUB, sebuah situs porno ternama, baru saja merilis laporan tahunan Year in Reviewnya yang ke-6. Mereka membeberkan beberapa data statistik, salah satunya adalah jumlah kunjungan pada situs tersebut yang mencapai angka 33.5 milyar penonton.

Dari beberapa data statistik yang dibeberkan, pornhub juga mengungkapkan selebritis dan bintang porno yang paling sering dicari di situs tersebut selama tahun 2018.

Wanita tersebut adalah Stormy Daniels, aktris pornografi dan penari stripper asal Amerika. Berikut Okezone merangkum 5 gaya berpakaian Stormy Daniels yang diambil dari akun Instagram pribadinya, @thestormydaniels.

Saat berkuda

Wanita kelahiran 17 Maret 1979 ini memiliki hobi berkuda. Dalam akun Instagramnya, bukan hanya sekali ia mengunggah momennya saat berkuda. Salah satunya adalah foto yang diunggah pada 23 September lalu. Stormy tampak berpose di sebelah seekor kuda sambil memakai polo shirt warna abu-abu, hotpants warna merah, jaket warna biru dongker, dan topi warna putih. Walau tampil sederhana dengan rambut dikuncir kuda dan tanpa sapuan make up, Stormy kelihatan cantik ya!

Setelan kasual

Tampil dalam setelan baju kasual, Stormy tampak memakai atasan lengan panjang warna hitam, ripped jeans, dan sepasang sneakers hitam. Rambut pirangnya ia biarkan tergerai. Sambil berpose mengangkat satu kaki, Stormy tersenyum ke arah kamera.

Matching sama kudanya

Kalau tadi Stormy mengenakan hotpants merah saat berfoto bersama kudanya, kali ini ia menggunakan pakaian yang berbeda. Berfoto sedang menunggang seekor kuda, Stormy tampil memakai pakaian ala jockey kuda profesional, yaitu kaos lengan panjang warna biru muda, celana panjang warna putih, lengkap dengan equestrian Helmet, sarung tangan, dan sepatu boots hitam. Warna biru muda yang serasi juga dipakaikan pada kudanya dalam bentuk topi kuda dan pelana.

“Finally reunited with my favorite boy in the world! #eventersrule #equinetherapy #countysaddlery #majykequipe #ROMFH,” tulisnya dalam caption.

Menghadiri acara penghargaan

Ketika memenangkan sebuah penghargaan ‘Lifetime Achievement Award’ dari Vernus Awards di Berlin, wanita yang juga pernah terlibat sebuah skandal dengan Donald Trump ini tampil mengenakan gaun warna merah tanpa lengan. Sambil memegang piala dan buket bunga, Stormy berfoto bersama kedua rekannya.

Pakaian jas formal

Siapa bilang setelan jas formal hanya untuk laki-laki? Dalam sebuah foto advetorial yang memakai efek hitam putih, Stormy tampak boyish dengan kemeja dan jas warna putih, serta celana dan dasi warna gelap. Rambut panjangnya dikuncir dan ditata ke belakang.

(ndr)