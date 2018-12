Rayakan Natal, Kakek Ini Bikin Formasi Salib dari 150 Sapi Hitam

LIBURAN Natal yang didapat pastinya akan dipergunakan oleh siapapun. Liburan ini juga tentunya akan dipergunakan sesuai selera atau keinginan setiap orang atau keluarga. Jadi, beda setiap keluarga pasti berbeda pula cara berlibur di hari Natal.

Cara berlibur ini dapat berbentuk istirahat di rumah seharian karena aktifitas yang sangat padat atau berekreasi ke luas. Namun, lebih banyak orang yang memilih untuk berekreasi di luar agar dapat menghabiskan waktu bersama keluarga untuk bersenang-senang. Alasan lainnya mungkin karena sudah bosan berada di rumah.

Tempat rekreasi juga sangat banyak pilihannya, bisa berada di dalam ruangan yang dingin seperti pusat perbelanjaan atau bahkan tempat rekreasi yang menyediakan wahana permainan yang berada di luar ruangan. Rekreasi di luar ruangan ini pun banyak pilihannya, mulai dari yang bertema alam sampai taman bermain.

Akan tetapi, berlibur mengunjungi keluarga bukanlah hal yang tidak seru. Apalagi mengunjungi orang tua yang sudah berumur dan jarang bertemu dengan Anda. Tidak hanya kesenangan yang didapat, kedamaian Natal pun tentunya lebih terasa.

Walau terkesan membosankan, liburan bersama orang tua atau kakek nenek tidak sepenuhnya membosankan. Seperti hal seru yang dilakukan Gene Haston yang memiliki lahan luas di Dakota Utara.

Dilansir dari Fox News pada Minggu (23/12/2018), kakek dari 13 orang cucu ini membajak sawahnya dengan cara yang unik. Cara membajaknya pun masih bertema suasana Natal.

Alih-alih menggunakan mesin pembajak, Kakek Gene menggunakan sekitar 150 sapi hitam milik tetangganya untuk membajak sawah miliknya. Yang unik adalah, pembajakan sawah ini dilakukannya untuk mengingatkan orang akan Natal. Ia membentuk salib dari sapi-sapi hitam tersebut.

Pembentukan salib dari sapi-sapi hitam ini pun dilakukannya untuk mengingatkan orang akan kelahiran Sang Juru Selamat. Ia juga melakukan hal ini karena bulan Desember adalah musim Natal yang baik.

Tidak hanya membajak sawah dengan sapi yang berkumpul sehingga membentuk salib, Gene bersama istrinya, Darlene, juga memakai kostum Santa untuk merayakan Natal. Sehingga, mereka berdua terlihat seperti Tuan Santa dan Nyonya Santa. Hal ini mereka lakukan untuk sebuah acara yang diselenggarakan di kota mereka. Mereka juga mengunjungi panti jompo setiap tahunnya.

Kakek Gene ini juga menjadi sorotan pada tahun lalu. Tahun lalu, Gene juga membajak sawahnya sehingga terciptalah tulisan dari bajakan sawahnya tersebut. Tulisan ini dapat dilihat dari atas, sama halnya dengan tanda salib. Tulisan tersebut bertuliskkan WE STAND FOR THE NATIONAL ANTHEM.

