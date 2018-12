Muncul Lagu "HAHA HAHA HAHA" Dibawakan Anak-Anak, Sudah Siap Ngakak Virtual?

DALAM bait lagu tentunya ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Misalnya saja terkait perasaan hati yang sedang gundah atau perasaan cinta yang sedang membara.

Tapi, apa jadinya kalau lagu yang dibuat "pure" untuk komedi dan berhasil membuat siapa saja tertawa. Contohnya saja lagu "Wik wik wik" yang sampai sekarang menjadi pembahasan dan guyonan receh.

Nah, setelah popularitas "wik wik wik" mulai turun, kini muncul kembali lagu yang tak kalah viral. Adalah "HAHA HAHA HAHA". Meski tak berkonotasi pada seksual, tapi lagu ini bisa langsung ada di hati netizen.

Akun Twitter @munfess yang membagikan video klip lagu tersebut dan langsung jadi pembicaraan hangat netizen. Sejak dibagikan pada 20 Desember 2018, video ini sudah ditonton sebanyak 81,4 ribu kali di Twitter.

Jika boleh dijelaskan sedikit bagaimana isi lagunya, berikut Okezone lampirkan sepenggal liriknya khusus untuk Anda

Jane, I got 100 points in the test today!

Great! Which subject did you get 100 points?

Chinese 50 points, English 50 points

Total 100 points

HAHA HAHA HAHA HAHA AHAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA

Hey! Who took my tooth brush?

I took it.

Don't take my tooth brush to brush your teeth!

I didn't brush my teeth, I brushed my shoes!

HAHA HAHA HAHA HAHA AHAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA HAHA

Video ini kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari netizen. Sejak dibagikan, hingga diberitakan Okezone, sudah ada 2.301 retweet dan 1.564 likes.

"mereka yang geleng, gue yang pusing :’)," kata @iamsweedie

"Ini nyanyi apa nebar bau mulut si, bgst," celetuk @ontaarabbb_

"oke mulai sekarang gue baca hahaha udah berbeda nada :')," tulis @urbbymax

"padahal HAHAHA-nya garing tapi guenya malah makin ngakak," cuit @colourmess

"Dik-adik ini kenapa si tiap ketawa harus ke Taman Mini dulu. Huft," keluh @RifkiQ407

