Natal 2018, Keluarga Kardashian-Jenner Kompak dengan Outfit Serba Putih

MOMEN perayaan Natal memang ditunggu-tunggu oleh semua umat Kristiani yang merayakannya. Di momen penuh kebahagiaan dan suasana semarak inilah, berbagai kegiatan menyenangkan bisa dilakukan bersama dengan sanak anggota keluarga. Di mana yang mungkin biasanya di hari-hari biasa, sulit untuk dilakukan karena sibuknya aktivitas sehari-hari.

Seperti misalnya kegiatan rutin tahunan dari keluarga Kardashian-Jenner. Keluarga public figure ternama satu ini, dikenal setiap tahunnya saat perayaan Natal memiliki satu tradisi yakni berfoto keluarga untuk membuat photocard khusus Natal.

Nah, untuk sesi photocard Natal 2018 ini, pemotretan dibuat agak berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya biasanya kartu Natal keluarga Kardashian-Jenner diisi oleh potret foto lengkap semua anggota keluarga, nah tahun ini photocard hanya menampilkan empat wanita di keluarga Kardashian-Jenner yang masing-masing sudah memiliki anak. Kourtney, Kim, Khloe, dan si bungsu Kylie Jenner dengan anak mereka masing-masing.

Foto photocard Natal ala keluarga Kardashian-Jenner ini sendiri diketahui diunggah oleh Kim, pada Senin 24 Desember 2018 malam. Sebagai outfit, Kourtney dengan ketiga anaknya, Maison, Penelope dan Reigh Dissick lalu Kim bersama Saint, North, dan Chicago West, lalu Khloe dengan sang putri, True Thompson, lengkap bersama Kylie yang menggendong Storm, putri kecilnya tampil kompak dalam balutan outfit bertema all-white.

Di mana Kim, Kourtney, dan Khloe terlihat mengenakan outfit berupa mini dress berpotongan seksi dengan gaya rambut ditata ala ponytail dan terurai alami, sedangkan Kylie dengan atasan bermodel tube top dengan tatanan rambut dibuat gaya sleek. Namun semuanya terlihat kompak tidak beralas kaki, alias bertelanjang kaki tanpa mengenakan alas kaki apapun.

Dalam keterangan yang ditulis Kim, Kim menjelaskan bahwasanya foto photocard Natal tahun ini dibuat terburu-terburu di penghujung waktu mengingat kesibukan padat dari para anggota keluarga. Dalam keterangan yang sama, istri dari Kanye West ini juga menjelaskan bahwa Kendall dan sang Ibunda, Kris Jenner terpaksa tak ikut pemotretan karena harus menghadiri sebuah rapat penting.

“CHRISTMAS 2018. This year we waited until the last minute to do a card. Schedules we’re changing, my husband was in and out of town. But The day of this card last minute realized we were all together so we had all of our kids come meet us. Kendall and my mom rushed to a meeting after this shoot so this is what we have! As many of us as possible! From our family to yours Merry Christmas,” tulis Kim.

