Rayakan Natal, Khloe Kardashian Pesan Turban Spesial ke Rinaldy Yunardi untuk Putrinya

Sepak terjang maestro aksesori Tanah Air, Rinaldy Yunardi di kancah dunia internasional sekarang tampaknya semakin melejit. Karya aksesorinya sudah menjadi langganan para bintang dunia.

Beberapa waktu sebelumnya, aksesori hasil tangan dingin desainer yang akrab disapa Yungyung ini menjadi pilihan dari para superstar dunia. Sebut saja Madonna, Beyonce Knowles, Ariana Grande, Katy Perry, hingga Taylor Swift telah mengenakan aksesori karyanya. Sekarang, resume internasional dari Rinaldy Yunardi semakin bertambah panjang.

Sebagaimana hasil pantauan Okezone, Selasa (25/12/2018) di akun laman Instagram resmi Rinaldy (rinaldyyunardi) hari ini menunggah potret foto dari dua kakak-beradik klan keluarga Kardashian-Jenner, Khloe dan Kylie yang masing-masing tampak menggendong putri mereka masing-masing. Melalui potret foto ini, terungkap bahwa turban mini yang dikenakan oleh putri dari Khloe Kardashian, True adalah aksesori hasil karya buatan Rinaldy Yunardi.

“Ending 2018 with gorgeous @khloekardashian & her beautiful baby True in @rinaldyyunardi custom turban & bedazzled @monicaivena outfits. #khloekardashian #truethompson #kardashians, “ bunyi keterangan yang tertera di akun laman Instagram Rinaldy.

Ketika dikonfimasi langsung, Rinaldy menjelaskan pada Okezone bahwa memang betul turban mini yang dipakai oleh True Thompson, anak dari Khloe Kardashian tersebut adalah hasil buatan tangannya. Dalam kesempatan yang sama, Rinaldy juga mengungkapkan bahwa turban mini tersebut merupakan produk khusus yang sifatnya made to order. Dengan kata lain, turban mini tersebut dipesan langsung oleh Khloe sebagai aksesori yang melengkapi outfit dalam rangka merayakan hari Natal.

“Iya turban mini True itu rancanganku, produk yang tidak ready stok karena memang pesanan khusus. Dibikin khusus satu buah saja untuk True, Khloe pesan khusus untuk anaknya. Pesan dari sekitar tiga minggu lalu,” ujar Rinaldy saat dihubungi Okezone, Selasa (25/12/2018) sore melalui pesan pribadi.

Membuat turban mini ini, lebih lanjut dijelaskan Rinaldy sebagai pengalaman pertama untuk dirinya. Terlebih lagi, mengingat aksesori tersebut akan dikenakan oleh balita yang biasanya memiliki kulit sensitif. Selain soal bahan yang harus diperhatikan betul, Rinaldy mengaku juga dirinya sempat merasa stres memikiran soal ukuran kepala True.

“Ini pertama kali aku bikin turban, turban mini untuk anak kecil pula. Aku pakai material bahannya dari kain, lace, dan Kristal. Harus hati-hati dengan bahan dan ukurannya kalau untuk bayi. Ini buatnya enggak ngukur size kepala True pula, sempat minta sih tapi akhirnya enggak ngukur jadi hanya perkiraan aja ya kalau kebesaran kan bisa dikecilin. Makanya aku sempat stres soal ukuran ini, takut ganggu kepala bayi juga kan,” tuturnya.

Membuat turban mini warna off-white beraksen bling-bling untuk True, Rinaldy yang kurang lebih berkarier selama dua dekade ini mengaku masih perlu mengulang membuatnya berkali-kali. Hal ini disebabkan karena ini adalah pengalaman pesanan pertama turban untuk dirinya, apalagi dibuat handmade.

“Ini handmade, ya bikinnya berulangkali karena baru kali pertama. Sempat stres buatnya, tapi syukurnya Khloe tanggapannya bagus. Dia suka dan happy sama turban mini untuk True ini,” tutup Rinaldy.

(hel)