Kenalkan Irris & Abyss, Kucing Kembar Terimut di Instagram

BEBERAPA tahun belakangan ini, banyak pengguna media sosial khususnya instagram yang terpikat akan kecantikan mata dari kucing kembar ini. .

Si kembar ini disebut-sebut kucing yang paling cantik di dunia dan memiliki hampir 200 ribu pengikut di instagram. Terlihat foto pertama mereka terunggah pada 15 Februari 2016 dan 4.012 orang telah menyukai foto tersebut.

Banyak penggemar mereka yang mengira kembar tersebut adalah kucing berjenis anggora atau turki van, tetapi sebenarnya mereka terlahir karena perkawinan silang dari kucing domestik putih dengan kucing hitam dan putih.

“Semua trah murni adalah hasil seleksi genetik. Namun, faktanya, kita tidak bisa memilih ras yang berbeda dan mendapatkan semua fitur yang fantastis ini sungguh menakjubkan,” ujar Pavel Dyagilev yang berbasis di Sankt Petersburg.

Dyagilev melihat foto iklan Iriss dan Abyss yang diposting pemilik mereka sebelumnya secara online dan memutuskan langsung mengadopsinya untuk berbagi kecantikan yang mereka miliki dengan dunia melalui instagram.

Tidak semua kembar identik memiliki kesamaan dalam segala hal, kucing yang berusia tiga tahun ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Iriss yang memiliki sifat yang lebih santai, sedangkan Abyss memiliki kepribadian yang hanya ingin berinteraksi jika dia mau. Di luar itu mereka berdua menyukai berpose untuk berfoto.

Kucing yang memiliki mata kanan berwarna kuning dan kirinya berwarna biru ini, memiliki respon positif dari para penggemarnya di instagram.

“God,they are amazing!!!! I have one with the same eyes, she’s @middycandyfluff but I still can’t catch a pic with the right light to show her eyes,” tulis pujian dari akun bernama @middycandyfluff. Dilansir Okezone dari Odditycentral, Selasa (25/12/2018)

