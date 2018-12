Santa Claus Ini Solat di Pinggir Jalan, Fotonya Bikin Netizen Auto Respect!

SANTA CLAUS sangat erat kaitannya dengan perayaan Natal. Sosok pria dengan jenggot panjang dan berbusana merah itu selalu dinantikan anak-anak karena Santa bakal berikan hadiah.

Cerita lama ini banyak dipercaya orang. Kebenarannya masih dipertanyakan, terlebih kendaraan dan tempat tinggalnya yang terlalu fantasi membuat beberapa orang juga menganggap Santa Claus sebatas cerita dongeng.

Terlepas dari itu, media sosial kini sedang ramai membahas Santa Claus yang "bertingkah aneh". Ya, Santa yang satu ini terlihat solat di pinggir jalan dan langsung menghebohkan jagat maya.

When you're santa but Allah come first pic.twitter.com/DJmrI6y8Xk— Λlamiアラミ (@AlamiStockPhoto) 24 Desember 2018

Akun @AlamiStockPhoto yang membagikan foto momen aneh ini. Dalam caption-nya, Alami menuliskan kalimat sebagai berikut;

"When you're Santa but Allah come first"

Postingan ini viral. Setelah Okezone menulis informasi ini, Rabu pagi (26/12/2018), terlihat sudah ada 10.964 retweet dan 7.757 likes. Komentar netizen pun bertaburan dan kebanyakan dari mereka merasa bangga dengan apa yang dilakukan si Santa.

Seperti yang diutarakan @r3nDYwjy, "Salute for him. Strugle for living with working. Btw, it's just a cloth when wearing it bot gonna change his faith," katanya.

Ada juga netizen yang merasa bahwa apa yang dilakukan si Santa ini adalah hal berharga yang pernah dia lihat. "Most precious thing I've ever seen :( May Allah bless him," tulis @ArmyJiminJK.

Akun @josaffat menilai apa yang dilakukan si Santa adalah hal yang perlu dicontoh. "Karena Allah ada di hati, bukan di pakaian," cuitnya. Serupa dengan Josafat, akun @Satriyo21 pun merasa apa yang dilakukan Santa adalah pilihan yang tepat. "Bekerjalah seolah kamu akan hidup selamanya dan beribadahlah seolah kamu akan meninggal esok," ungkapnya.

Sementara itu, ada juga netizen yang menyentil organisasi berbasis agama di Indonesia dengan postingan ini.

"Maaf sekadar mengingatkan. Jangan sampai kelihatan sama orang konservatif, nanti diingatkan," tulis @aslandrw. Sama halnya dengan cuitan @ViNAdeSilva ini, "Jangan kasih lihat efpei, kesian nanti dagangannya dirusak, dibuang, dan dipersekusi," cuitnya.

So, kalau Anda mau berkomentar apa dari foto ini?

