Beberapa Genre Musik Ini Dapat Membuat Anda Lebih Produktif

Mendengarkan musik memang menjadi hal yang menyenangkan. Karena musik dapat meningkatkan suasana hati terlebih lagi jika itu musik favorit kita. Ya, sebagian besar dari kita memiliki selera musik yang berbeda mulai dari genre, band, atau artis favorit yang kita sukai.

Terkadang kita mendengarkan musik menyesuaikan dengan suasana, misalnya mendengarkan musik yang slow ketika Anda ingin tidur, dan di waktu lain Anda mendengarkan lagu-lagu upbeat atau bertempo cepat untuk membantu meningkatkan suasana hati dan menambah semangat Anda.

Melansir dari First For Woman, Rabu (26/12/2018), menurut penelitian dari perusahaan IT CloudCover, memilih jenis musik atau genre musik yang tepat dapat membuat Anda menjadi produktif sepanjang hari.

Hasil CloudCover menunjukkan 78,5 persen dari peserta yang diteliti, menunjukkan peningkatan produktivitas ketika mereka bekerja sambil menikmati dan mendengarkan musik. Penelitian ini juga menemukan beberapa genre musik tertentu yang memengaruhi semangat dan produktivitas mereka, yakni rock klasik, dan pop. Masing-masing genre musik itu menunjukkan peningkatan sekira 25 hingga 30 persen dalam meningkatkan produktivitas saat bekerja.

Para ilmuwan juga mengklaim bahwa mendengarkan musik klasik baik untuk otak dan tubuh kita. Ada baiknya jika Anda membuat daftar lagu dengan genre dan jenis musik yang dapat meningkatkan produktivitas terutama ketika Anda sedang mengerjakan proyek yang sangat penting.

Sedangkan pada genre musik flipside, hip hop dan heavy metal terbukti dapat mengganggu Anda saat bekerja sekira 30 persen. Tentu saja, penggemar genre ini mungkin tidak setuju dengan pernyataan itu. Sebenarnya, preferensi musik itu subjektif, jadi jika Anda suka mendengarkan jenis dan genre musik tersebut dan merasa sama sekali tidak mengganggu Anda, itu bukan hal yang salah atau buruk.

Penelitian CloudCover juga melihat lebih dari 62 persen pekerja mengaku benci mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang, yang jelas hal itu dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada tugas dan pekerjaan mereka. Hasil ini membuktikan bahwa seberapa banyak musik yang kita dengarkan memengaruhi kehidupan sehari-hari kita.

