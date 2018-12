6 Sup Lezat untuk Menghangatkan Tubuh, Buatnya Praktis Langsung Kenyang!

Tidak ada yang lebih baik dan lebih nyaman tanpa semangkuk sup hangat pada hari-hari yang dingin ini. Mungkin setelah liburan berakhir kamu akan sibuk dengan banyak pekerjaan sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk membuat makanan lainnya. Sehingga solusinya yaitu membuat sup!

Saat kamu ingin membuat sebuah sup hangat yang enak dan praktis kamu tidak perlu bingung lagi, karena kali ini Okezone akan memberikan pilihan untuk membuat sup yang enak hanya dalam waktu 30 menit saja. Penasaran?

Melansir dari Sheknow, Kamis (27/12/18) berikut 6 sup yang dapat dibuat selama 30 menit saja!

1. Chicken Taco Soup

Taco soup ini memiliki segala rasa yang kamu inginkan seperti kaldu yang kaya dan beraroma yang di dalamnya terdapat lapisan ayam, kacang-kacangan dan jagung, ketumbar, jeruk nipis, keju dan keripik. Yang pastinya akan membuat lidahmu bergoyang!

Sup taco ayam ini memiliki sekitar 280 kalori per porsi, sup taco ayam ini akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk persiapan dan tujuh menit untuk memasak.

2. Butternut Squash Soup

Semua sup labu harus creamy dan halus seperti bulu, dan sup yang satu ini pasti akan terasa dimulut.

Resep dari Curry Trail ini tidak usah diragukan lagi, sup ini menjadi bom saat dimakan. Sebab didalam sup ini ada penambahan paprika merah dan bubuk kari. Jika kamu mempunyai waktu 20 menit, kamu pasti bisa menyiapkan butternut squash soup ini.

3. Lasagna Soup

Kamu menginginkan hidangan makananan favorit yang nyaman dalam bentuk sup? Kamu bisa coba membuat Lasagna Soup ini!

Resep Pot sup lasagna tidak hanya mengemas semua rasa yang kamu sukai atau yang kamu harapkan saja, tetapi kamu dapat dengan mudah menyesuaikan resep dan menambahkan lebih banyak sayuran, seperti jamur, zucchini, dan paprika manis.

Sup lasagna ini hanya membutuhkan 10 menit untuk persiapan dan 10 menit untuk memasak, praktis bukan?

(hel)