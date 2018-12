Cantiknya Maudy Ayunda Berhijab saat Umrah, Netizen: Masya Allah

SALAH satu keinginan yang menjadi impian dari semua umat Muslim di dunia adalah bisa bertandang, beribadah baik itu melaksanakan umrah ataupun haji di rumah Allah SWT, menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Sosok penyanyi sekaligus aktris cantik, Maudy Ayunda bisa dibilang sebagai salah satu umat Muslim yang beruntung. Sebab, di usia muda ia sudah berkesempatan untuk beribadah di Tanah Suci.

Diketahui, di musim liburan akhir tahun ini, dara muda lulusan Universitas Oxford ini memilih untuk menghabiskan waktu senggangnya dengan beribadah umrah alih-alih pelesiran ke banyak tempat di luar Indonesia.

Perihal pergi melaksanakan ibadah umrahnya Maudy ini, terungkap melalui sebuah foto yang diunggah oleh Maudy ke dalam laman akun Instagram pribadinya (maudyayunda) pada Rabu 26 Desember 2018. Di mana dara kelahiran 1994 ini terlihat menunggah potret foto dirinya tengah berada di masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi dengan mengenakan busana gamis berwarna hitam polos serta hijab yang sepertinya model bergo instan yang juga berwarna hitam polos.

Melihat tampilan visual Maudy yang sangat berbeda daripada penampilannya sehari-hari ini, sontak netizen pun ramai melontarkan pujian kepada wanita yang namanya melejit setelah berperan sebagai Kugy di film ‘Perahu Kertas’ ini.

Sebagaimana pantauan Okezone, para netizen kompak memuji tampilan visual Maudy yang sedang mengenakan hijab hitam tersebut. Selain memuji kecantikan Maudy yang dianggap bak bidadari, bahkan ada juga beberapa netizen yang mendoakan agar Maudy bisa berhijrah menutup aurat dengan sempurna, setelah selesai melaksanakan ibadah dari Tanah Suci.

“Kk cantik banget hijabban donk kk asli ky bidadari dari surga,” puji hasbi5595.

“Masyaa Allah. You look gorgeous with the hijab,” tulis akun bernama Husnulkhatimahtalib.

“Cantiknya,” puji singkat Avenueclothes.

“Semoga istiqomah pakai jilbab ya @maudyayunda, yuukk... tutup aurat, penuhi perintah Allah n Rasul.. jangan cuma pas umroh doang,” harap netizen dengan akun bernama herawedha.

“Ululululu pulang inil jangan lepas2 lagi ya mod!,” tambah lidyeeee.

“Masya Allah, Cantik nya ciptaan mu ya robb, semoga istiqomah berhijab ya @maudyayunda,” tulis netizen pemilik akun bernama harryjumansyah.

