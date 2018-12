Marahin Mantan Pacar, Wanita Ini Jadi Viral karena seperti Lagi Ngerap

DALAM suatu hubungan pasti pernah terjadi konflik. Konflik terjadi, karena adanya perbedaan pendapat atau adanya suatu masalah tertentu yang harus diselesaikan. Seseorang yang lagi emosional terkadang tidak bisa kontrol emosinya, seperti ucapannya, kecepatan berbicara, dan sebagainya.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu pasangan remaja ini, ia terlihat sedang emosional terhadap seorang pria yang diduga mantan pacarnya. Perempuan itu marah terhadap pria dengan omongan yang cepat. Perempuan yang tidak diketahui namanya itu, memakai bahasa sunda ketika memarahi mantan pacarnya.

Video yang diunggah oleh akun Twitter @naeyouroppa membuat keterangan “Unpretty Rapstar vs Show Me The Money." Perempuan tersebut terlihat memakai blazer berwarna merah dengan rok span pendek berwarna putih sedangkan prianya memakai kaos berwarna hitam dengan aksesoris topi.

Unpretty Rapstar vs Show me the money pic.twitter.com/DVdzDpaOsE— van (@naeyouroppa) December 25, 2018

Jika diartikan perempuan itu mengatakan, dirinya ikhlas jika cowonya pacaran dengan siapapun,asalkan jangan sama temannya.

“Ya, silahkan. Saya ikhlas kamu pacaran sama siapa saja, asalkan jangan sama teman saya. Kamu juga tau, kalau si Pipit itu teman dekat saya, Apa maksudnya kamu mendekatinya,” ucap wanita di dalam video itu.

Dia juga menambahkan agar mantan menghargai dirinya karena sudah tidak bisa membahagiakan saat masih pacaran .

“Hargain gue dong, Seenggaknya kalau kamu tidak bisa bahagiain saya (dulu), kamu harus bisa ngehargain saya sedikit,” ungkap wanita tersebut.

Yang menjadikan video singkat itu viral adalah ucapan wanita itu yang sangat cepat layaknya seorang rapper handal. Maka dari itu banyak netizen-netizen yang retweet. Hingga berita ini diturunkan sudah lebih dari 2.400 orang yang retweet, 1.300 orang yang suka,dan 68 ribu penayangan. Sosok netizen yang berkomentar terkait video tersebut pun banyak.

Salah satu yang berkomentar adalah aku Twitter @vaniaaaaptr

“Dia nge-rapp apa gimana sih,”tulis @vaniaaaaptr

Tidak hanya itu saja salah satu komentar menjelaskan terkait masalah yang terjadi pada video tersebut.

“Jadi gini benang merah dari kisah diatas adalah kedua pihak yang sedang konflik itu dulunya pasangan. Lalu putus, pihak laki-laki menjalin hubungan dengan temannya pihak wanita, lalu pihak wanita tidak terima kalau laki-laki tersebut mempunyai hubungan spesial dengan teman wanitanya,” tulis akun @anggurcapkapak

(ndr)