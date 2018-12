Kisah 4 Perempuan yang Sukses Langsing dengan Pola Makan Aneh

2018 akan segera berakhir dalam hitungan hari. Banyak orang yang sudah menuliskan resolusi di tahun 2019 mendatang dan ragu dengan tujuan barunya tersebut.

Yang paling umum mereka inginkan adalah menghilangkan lemak pada tubuh alias menjadi langsing. Seringkali berbagai acuan diet dari bibir ke bibir atau bersumber internet malah menurunkan niat untuk menjalani rutinitas ini.

Tapi jangan takut dulu. Mengutip dari WomensHealth pada Kamis, (27/12/2018), berikut adalah para wanita yang sukses memiliki lingkar pinggang ideal serta langsing. Bagaimana caranya, ya?

Menyantap makanan yang sama atau serupa tiap harinya

Tengok Rania Batayneh, penulis buku “The One One One Diet” berusia 41 tahun ini berhasil mendapatkan berat badan yang pas meskipun tubuhnya menurun 52 pon seusai melahirkan anak laki-lakinya. Ia menerapkan sistem yang ia beri nama “Formula 1:1:1”, yang mana Rania akan menyantap satu protein, satu lemak, dan satu karbohidrat pada waktu makan atau kudapan.

“Contohnya untuk sarapan, aku pilih oatmeal atau buah sebagai karbo. Aku pilih alpukat atau kacang-kacangan sebagai lemaknya. Formula ini membantuku untuk mengetahui bagaimana menyantap makanan yang kusuka tanpa harus menghitung kadar kalorinya,” ujarnya.

Meminum air putih atau minuman rendah kalori saja

Summer Yule berkomitmen ingin menghilangkan 70 pon berat badannya dengan cara menghindari kue serta soda. “Aku merasa bahwa makanan atau minuman manis tersebut tidaklah mengenyangkan, maka aku beralih pada minuman yang rendah bahkan nol kalori, seperti air, teh hijau, atau kopi hitam,” timpalnya.

Menyiapkan sarapan pada malam sebelumnya.

Ketika Michelle Hyman bekerja sambil berkuliah, ia mampu menurunkan berat badannya sebesar 30 pon. Caranya sederhana, yaitu dengan sarapan setiap hari. Michelle selalu menyiapkan sarapan untuknya pada malam hari sebelumnya. Banyak dari kita, termasuk Anda, yang masih mengganggap bahwa sarapan itu boleh dilewatkan. “Aku baru tahu bahwa ketika aku melewatkan sarapan, pasti aku akan membeli cemilan dari mesin penjual otomatis atau makanan tinggi kalori dari kantin. Ketika sarapan, aku juga pastikan selalu menyantap protein dari Greek yogurt. Karena itu bikin aku kenyang lebih lama,” ucapnya.

Makan sayur tiap waktu makan, termasuk ketika jam sarapan.

Ruth Harper-Rhode mengaku pada awal tahun ini ia telah sukses menghilangkan 30 pon lemak dari tubuhnya, berkat sayuran seperti kacang hijau ketika sarapan. Ia pun sempat dianggap remeh oleh keluarga dan pengikut Instagramnya karena metode ini. “Tapi, memang benar. Menambahkan sayuran ke dalam program dietku telah membuat perubahan besar. Aku beli sekantong besar sayuran beku berisi kacang polong, brokoli, kembang kol, dan sebagainya.”

