3 Inspirasi Gaya Kantoran dari Drama Korea

RUTINITAS harian apa yang paling sering dilakukan di malam atau pagi hari sebelum berangkat ke kantor? Bukan, jawabannya bukan makan malam atau sarapan, tapi merencanakan baju mana yang akan dipakai. Nah, bosan dengan gaya yang itu-itu lagi? Jangan khawatir, tiga gaya kantoran ala drama Korea kesayangan Anda yang dilansir The F Thing ini bisa dipertimbangkan sebagai alternatif.

1. Kilau Cantik





Sesekali bermainlah dengan payet atau aksen yang berkilau. Jika porsinya sesuai, blazer dengan aksen payet atau kancing cantik yang menonjol bisa mengundang perhatian tanpa terkesan norak. Cek saja paduan blazer merah dan midi skirt yang dikenakan Eulji Hae Yi dalam drama Korea Room No.9 ini.

2. Power Dress





Tuxedo bergaya feminin tidak hanya akan tampak chic, tapi juga memiliki aura elegan tersendiri. Coba saja tilik tuxedo Ha Jae Yi di Lawless Lawyer ini. Tuxedo putih beraksen tumpuk ini bahkan tak lagi butuh aksesoris tambahan karena saking kerennya!

3. Paduan Gaya





Pernah dengar istilah co-ords? Istilah ini seringkali diartikan sebagai paduan gaya dua item atau lebih. Tak hanya bisa tampak lebih keren, co-ords ini juga bisa diandalkan saat kita tak tahu mau memakai baju apa hari ini. Kuncinya tentu ada pada paduannya. Gaya simple seperti memadukan blazer dengan t-shirt saja juga sudah bisa membuat kita tampil keren. Seperti gaya Hoon Joo di drama Korea While You Were Sleeping ini.

Nah, jadi pilih yang mana?

