Kuda Delman Pingsan di Tengah Jalan karena Kelelahan, Videonya Bikin Baper

KONTROVERSI kuda delman masih hangat di beberapa kalangan masyarakat. Mereka yang tegas menolak beralasan bahwa tindakan itu bagian dari penyiksaan makhluk hidup.

Namun, kuda delman sudah ada sejak lama. Kekuatan kuda dianggap bisa membantu kehidupan manusia dan menjadikannya sebagai alat transportasi atau alat angkut. Tapi, kondisi kuda harusnya menjadi pertimbangan yang mutlak.

Jangan sampai terjadi kasus seperti yang sekarang sedang viral. Di mana seekor kuda dilaporkan jatuh pingsan karena keletihan dan faktor cuaca di kota tersebut yang cukup ekstrem sehingga membuat kuda itu tak bisa bangkit berdiri.

Video si kuda pingsan pun kini ramai di media sosial. Akun Twitter @jmcappiello yang membagikan video tersebut. Dalam caption yang dibubuhkan, diketahui bahwa kuda ini dipekerjakan lebih dari 8 jam dalam sehari dan kondisi cuaca di kota tersebut sedang ekstrem.

Dia juga menegaskan bahwa kuda pantasnya tidak berada di jalan raya bersamaan dengan kendaraan. Dia juga berharap bahwa kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi di mana pun itu.

"Horses deserve better than being stuck in traffic, overworked in extreme temperatures, and stuck lugging tourists for 8+ hours a day. Please don’t take carriage rides. 🐴💔"

Bisa dijelaskan, dalam vido tersebut, kuda yang badannya cukup besar tidak berdaya jatuh tersungkur di jalanan. Sementara itu, penumpang delmannya hanya bisa melihat dari atas "gerobaknya" dan satu persatu turun dari sana.

Sementara itu, kudanya masih belum bisa bangkit dan beberapa orang coba melepaskan alat yang mengikat di tubuh si kuda supaya pernapasan dan tubuhnya bisa lebih rileks. Di sisi lain, salah seorang perempuan coba menginteruksikan untuk penanganan yang lebih cepat sambil dia mengelus-elus leher si kuda.

Netizen pun ramai membahas video. Salah seorang netizen menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan pada si kuda adalah tindakan kekerasan. "This is animal abuse, pure, and simple," tegas @Ryan92802.

Lalu, netizen lain pun ikut bersuara. Akun @Hwystar451 menyoroti ketidakpedulian mereka yang menggunakan jasa kuda ini dan hanya diam di dalam gerobak. "Check out the people still sitting in that damned wagon! They had to be ordered out by the fireman. I guess, they expected him to pull them around," cuitnya.

Netizen lain pun coba menyoroti kelakuan masyarakat yang masih menggunakan delman. "Seriously! It's almost 2019, people. We have cars," kata @grittyprose. Ditambah juga dengan statament @AstridUKFVZA, "And legs with which to walk. Some people are just bloody lazy," cuitnya.

Aksi penyelamatan ini pun menjadi contoh untuk kita dan tentunya menjadi pembelajaran kita semua agar lebih bisa menghargai makhluk hidup sebagaimana mestinya.

