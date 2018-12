Jangan Lupa Posting, Ini Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 yang Keren

BEBERAPA hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 2019. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat Indonesia biasanya akan mengirimkan ucapan Selamat Tahun Baru melaui postcard atau pesan singkat di media sosial.

Sekilas memang terdengar sepele, namun tahukah Anda, ucapan-ucapan seperti ini secara tidak langsung dapat memberikan dorongan atau semangat bagi orang-orang di sekitar, yang mungkin menghadapi banyak masalah di tahun sebelumnya.

Nah, bagi Anda yang bingung merangkai kata-kata yang tepat, berikut Okezone rangkumkan 12 ucapan Selamat Tahun Baru yang bisa Anda sontek untuk update media sosial. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (29/12/2018).

1. Jika tahun 2018 adalah cerita keberhasilanmu,

Maka tahun 2019 adalah cerita kesuksesanmu,

Selamat tahun baru, Sahabat.

2. Detik demi detik berganti,

Mengusung banyak cerita terpatri,

Tahun baru telah datang menanti,

Dsambut dengan semangat motivasi,

Semoga kegagalan di tahun 2018,

Menjadi kejayaan di tahun 2019.

3. Semoga di tahun 2019, Tuhan memberimu:

12 bulan kebahagiaan, 52 minggu kegembiraan,

365 hari kejayaan, 8760 jam kesehatan,

52600 menit keberuntungan, dan 3153600 detik keceriaan,

Selamat tahun baru.

4. Jadilah lilin. Jadilah cahaya. Jadilah binar dalam gelap. Jadilah inspirasi dan membuat perbedaan besar dalam hati lain, Selamat Tahun Baru 2019.

5. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Harapan membuat segala sesuatu menjadi bekerja. Cinta membuat segala sesuatu menjadi indah. Semoga kamu memiliki ketiganya untuk tahun baru ini, Selamat tahun baru 2019.

6. Tomat berbulu di dalam kelas,

Disimpan lagi di dalam kulkas,

Selamat datang dua ribu sembilan belas,

Moga keindahan makin membekas.

7. Another day, another month, another year, another tear, also another smile, but there will never be another you. Happy new year my beloved friend.

8. Remember where you have been and where you are going. Plan your future and reach your dream. May this new year will be your step to reach it.

9. Don't look back and ask Why? Look forward and ask Why Not? New year is new opportunity for us to the future.

10. May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

11. A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

12. Unlike what most people think it is never too late to be what you wish to be. Happy new year my friends.

(ndr)