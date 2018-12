Tampil Seksi dengan Make Up Smokey Purple di 2019

RIASAN wajah atau make up seolah paling berharga buat kaum hawa. Tanpa make up mungkin membuat penampilannya amburadul dan tidak percaya diri.

Setiap tahun tren make up favorit kaum hawa terus berganti dan semakin kece. Jika tahun sebelumnya, kaum hawa senang dengan riasan wajah natural atau flawless yang identik dengan warna nude, di tahun 2019 ternyata tidak akan berubah.

Make Up Artist Ryan Ogilvy membeberkan, make up natural masih disenangi kaum hawa. Tapi nantinya bakal ada sedikit polesan khusus, yang membuat penampilan make up wajah seseorang tambah unik.

Baca Juga: Maria Sallaus Hamil, Begini Tampilan Pacar Paul Pogba Pamer Perut Buncitnya

"Ungu lagi hot! Temanya smokey purple, biasanya diaplikasikan lewat eye shadow atau lipstik dengan warna-warna ungu strong," ungkap Ryan saat diwawancarai Okezone di kawasan Jakarta Utara, belum lama ini.

Ryan menyebutkan, beberapa orang sudah mulai bosan dengan warna nude. Jadilah orang ingin membuat kreasi warna baru agar terkesan lebih menyenangkan.

Tren make up tersebut, menurut Ryan, sudah banyak digunakan banyak orang saat perhelatan New York Fashion Week. Banyak desainer dan Make Up Artist kelas dunia menjajal warna make up tersebut di catwalk.

Baca Juga: 7 Potret Seksi Aura Kasih saat Berolahraga, Bikin Pria Keringetan!

"Musenya dari New York Fashion Week itu sudah ada, banyak yang coba tren make up itu. Termasuk saya juga pernah mencoba, cantik banget hasilnya," tuturnya ramah.

(mrt)