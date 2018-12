Di Tengah Salju Kendall Jenner Nekat Pakai Bikini, Ini Fotonya

SETIAP orang yang tumbuh besar bersama kakak atau adik pasti tahu rasanya diganggu atau dipermalukan secara sengaja. Walau rasanya sudah wajar mengejek antar saudara, pada dasarnya semua hal ini dilakukan karena cinta.

Hal ini juga berlaku pada keluarga artis Hollywood, Kardashian-Jenner, yang kerap jadi sorotan publik karena penuh dengan sensasi. Dilansir dari BuzzFeed dan Vogue, kemarin, supermodel Kendall Jenner kembali menjadi perbincangan publik.

Dengan temperatur suhu yang rendah, rasanya tidak mungkin kita memakai pakaian yang tipis. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Kendall. Wanita kelahiran 3 November 1995 ini membuktikan bahwa tidak ada kapan ketetapan waktu untuk memakai bikini. Pasalnya, mantan pacar Harry Styles ini mengunggah potretnya dalam balutan bikini di tengah-tengah salju.

Tengah berada di Kolorado bersama keluarganya, bukannya memakai setelan baju ski, Kendall malah tampil memakai setelan bikini warna pink pastel. Sambil memegang sebuah mug, ia juga menggunakan snowboots dari Adidas dan topi berbulu. Kendall terlihat berdiri di tengah –tengah salju yang tebal.

Layaknya seorang keluarga yang suka saling mengejek, keluarga Kardashian-Jenner pun juga punya komentar atas foto Kendall ini.

Khloé Kardashian, kakak tiri Kendall, menunjukkan sisi suportifnya dengan meninggalkan komen berupa pujian.

‘Hi my name is Khloé Kardashian and I have an addiction to Kendall Jenner!!!!’ tulisnya di kolom komentar.

Berbeda dengan ibunya, Kris Jenner, yang berkomentar layaknya seorang ibu yang sedang memarahi anaknya.Get inside and put some slippers on!!!’ tulisnya di kolom komentar, yang berarti ‘masuklah ke dalam dan pakai sandal!!!’

Namun, respons terbaik datang dari Kourtney Kardashian, kakak tiri Kendall yang lain. Ia bahkan ikut-ikutan mengunggah foto dirinya memakai bikini, sama seperti yang dilakukan Kendall.

Dengan memakai setelan bikini warna biru pastel, Kourtney juga memakai jaket tebal warna abu-abu metalik dan snowboots.

‘Copied Kendall,’ tulisnya dalam kolom komentar.

