Tampil dengan Busana Syar'i, Najwa Aulia Aziz Pukau Umat Katholik di Gereja Wonosari

View this post on Instagram

Video ini membuat saya merinding dan sangat terharu ( adem banget di hati), betapa indahnya perdamaian umat beragama di Indonesia ๐Ÿ™๐Ÿ™ terimakasih banyak kiriman videonya @stevanuno . . Damai buat kita semua Indonesia , selamat natal ๐Ÿ™ berkah dalem๐Ÿ™๐ŸคŸ . . Lihat dan rasakan bagaimana tanggapanmu? Reposted from @bonfilioyosafat #toleransiberagama #indahnyaperbedaan #islamituindah #selamatharinatal #selamatnatal #malamkudus #proudtobecatholic #sayakatolik #imcatholic