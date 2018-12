5 Potret Cantiknya Lee Sun Bin, Kekasih Lee Kwang Soo 'Running Man'

NAMA dari aktris cantik muda Korea, Lee Sun Bin pada hari ini ramai menghiasi berbagai portal media. Baik portal media Korea Selatan ataupun di luar Korea.

Nama dari aktris kelahiran 1994 ini mendadak ramai diperbincangkan khalayak, setelah berita soal terkuaknya kisah asmara Lee Sun Bin dengan aktor sekaligus entertainer terkenal, Lee Kwang Soo ‘Running Man’.

BACA JUGA: Orang Jepang Paling Jarang Berhubungan Seks, Orang Yunani Paling Sering

Well, tak heran rasanya jika aktor yang merupakan sahabat karib aktor terkenal Song Joong Ki dan D.O dari EXO tersebut bisa menaruh hati pada Lee Sun Bin, mengingat Sun Bin memang memiliki tampilan visual yang indah dipandang mata.

Penasaran seperti apa potret cantiknya sosok Lee Sun Bin? Merangkum linimasa akun laman Instagram pribadinya (sunbin_eyesmag), Senin 31 Desember 2018, berikut ulasan singkat 5 potret cantiknya Lee Sun Bin.

BACA JUGA: Putuskan Lepas Hijab, Berikut 4 Penampilan Hot Nikita Mirzani

1. Berbalut cocktail dress :

Diundang sebagai salah satu selebriti yang hadir di acara gelaran pekan mode ternama, Seoul Fashion Week 2019 belum lama ini. Sun Bin terlihat cantik dan elegan berbalut cocktail dress warna dark blue model sleeveless beraksen tulle skirt. Disempurnakan dengan pulasan lipstik warna bold red, dan tata rambut yang dibuat bergaya wavy.

2. Kasual :

Nah, kali ini dara yang juga merupakan salah satu teman Chanyeol, rapper utama EXO memilih setelan kasual sebagai tampilan OOTD (outfit of the day) nya kala itu. Oversized T-shirt warna putih model lengan pendek di mix and match bersama blazer warna abu-abu gelap dan skinny jeans warna navy blue sebagai bawahan. Agar tak terlihat monoton, Sun Bin menambahkan warna kontra dengan mengenakan sling mini handbag warna merah.

3. Rambut pendek :

Biasa terlihat cantik dengan model gaya rambut panjang, Eits! Jangan salah, aktris dari serial drama Missing 9 ini juga tetap cantik dengan gaya model rambut pendek. Sekitar bulan November, Sun Bin menunggah potret foto dirinya dengan rambut pendek, bergaya model bob layer yang memberikan kesan fresh sekaligus modern pada penampilan Sun Bin.

4. Seragam polisi :

Untuk keperluan dari serial drama yang sedang ia bintangi, Sun Bin harus mengenakan seragam khusus polisi ala Korea. Tampak berbeda dengan tampilan kesehariannya, Sun Bin tetap cantik ya berbalut seragam polisi Korea warna navy blue, dengan rambut yang dicepol rapi dan topi khusus polisi.

5. Tampak samping :

Sedang bersantai di pantai, difoto bergaya candid dan diambil dari sisi samping, rambut sedikit berantakan karena tertiup angin, kecantikan paras Sun Bin tetap terlihat jelas ya.

(ndr)