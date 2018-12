4 Negara Muslim yang Rayakan Tahun Baru

BEBERAPA jam lagi, kita akan merayakan pergantian tahun. Meninggalkan 2018 dan siap menyongsong tahun baru 2019.

Malam perayaan Tahun Baru, dijadikan banyak orang sebagai momen untuk bersuka cita. Misalnya dengan berkumpul makan malam bersama keluarga, pergi ke tempat wisata, berkumpul di tempat-tempat keramaian, hingga berpesta.

Tradisi untuk merayakan malam pergantian tahun dalam rangka perayaan Tahun Baru, tidak hanya meriah digelar di Indonesia loh. Di beberapa negara-negara Muslim pun juga semarak dirayakan.

Negara Muslim mana saja ya yang merayakan pesta tahun baru? Merangkum dari berbagai sumber, Senin (31/12/2018) berikut ulasan singkat empat negara Muslim yang merayakan tahun baru.

1. Uni Emirat Arab

(Foto: Gulfnews)

Dengan tagline sebagai negara “One Thousand and One Nights” alias Negeri Seribu Satu Malam, Uni Emirat Arab memang punya aura sebagai tempat untuk perayaan. Disebutkan menurut warga lokal, meskipun faktanya Uni Emirat Arab adalah negara Muslim, tapi perayaan Tahun Baru jadi salah satu liburan paling penting di sini. Bahkan kantor-kantor biasanya akan tutup. Untuk yang suka keramaian, bisa merayakan malam tahun baru dengan berpesta di pantai lengkap dengan DJ. Selain itu, bisa juga mencoba New Year safari trip di mana kita bisa menikmati bersantai duduk menikmati api unggun.

2. Malaysia

(Foto: amrufm/Flickr)

Negara tetangga, Malaysia tak jauh berbeda dengan Indonesia yang meriah dalam merayakan pesta tahun baru. Untuk perayaan malam tahun baru, Malaysia biasanya menutup jalan-jalan protokol karena akan dialihkan sebagai lokasi kepadatan warga. Tahun ini, disebutkan tujuh jalan utama di kawasan Precinct 2 dan Precinct 3 akan ditutup hingga pukul 2 pagi esok hari. Di Malaysia sendiri biasanya pusat keramaian akan terpusar di kawasan Putrajaya, Precinct 3.

3. Turki

(Foto: Tooistanbul)

Jangan salah, di Turki malam tahun baru adalah salah satu liburan paling terkenal. Tradisi perayaan tahun baru di negara satu ini dilakukan oleh para masyarakat Turki dengan acara makan malam besar bersama keluarga dengan menu utama daging kalkun panggang, lalu ada lagi acara menarik undian lottery untuk lingkup nasional, dan menghitung mundur detik-detik tahun baru sambil bermain games dan menyaksikan pesta kembang api. Di Turki, biasanya dalam rangka perayaan tahun baru stasiun televisi menayangkan acara variety show. Hotel-hotel, restoran dan nightclub di Turki memberikan program hiburan khusus malam tahun baru.

4. Mesir

(Foto: Memphistour)

Di Mesir, Tahun Baru masuk sebagai hari libur nasional. Di sini dikatakan suasana perayaannya sangat meriah. Salah satu lokasi perayaan tahun baru di Mesir adalah di masjid Muhammad Ali, yang terletak di atas bukit Kairo. Para kaum pria yang telah menunggu di luar masjid, akan mengucapkan selamat tahun baru satu sama lain “Kol Sana We Enta Tayeb” baru kemudian pulang ke rumah masing-masing dan mengucapkan selamat tahun baru kepada para sanak-keluarga. Acara dilanjutkan dengan makan malam keluarga, dengan menu daging sebagai sajian dan tentu saja tidak ada alkohol mengingat Mesir adalah negara Muslim.

Menariknya, di perayaan tahun baru ini orang-orang di Mesir biasanya bersolek dengan mengenakan busana spesial, bahkan kaum wanita disebutkan boleh mengenakan dress berwarna cerah di mana biasanya sehari-hari hanya diperbolehkan mengenakan busana berwarna serba hitam. Selain itu, layaknya Lebaran di Indonesia, anak-anak kecil di Mesir akan diberikan penganan manis warna-warni yang dibentuk menjadi bentuk seorang anak laki-laki tengah menunggang kuda. Sedangkan anak perempuan diberi bentuk seorang anak perempuan berbalut busana dress, sementara orang dewasa sibuk berkunjung bersilaturahmi ke rumah teman-teman terdekat.

