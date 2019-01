6 Kata Inspiratif untuk Ucapan Selamat Tahun Baru 2019

TAHUN telah berganti, semangat baru pun semakin berkobar dalam diri masyarakat di seluruh dunia. Tentunya 2019 harus dilewati dengan kebahagiaan dan semangat yang membara.

Ya, tidak ada salahnya semangat 2019 bisa disebarkan dengan berbagi ucapan selamat yang bisa diberikan kepada sahabat, teman, kerabat maupun orang yang Anda kasihi. Namun, tak sedikit masyarakat yang bingung untuk mengirimkan pesan yang hendak disampaikan.

Sebenarnya hal ini terlihat sepele, namun hal ini cukup memusingkan bagi Anda yang tidak memiliki ide untuk mengucapkan selamat Tahun Baru kepada orang yang terkasih. Nah, bagi Anda yang bingung, bisa gunakan beberapa kalimat ini sebagai inspirasi dilansir dari The Indian Express.

1. ”Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering it will be happier.”― Alfred Lord Tennyson.

“Berharap senyuman dari ambang batas tahun yang akan datang, berbisik itu akan lebih bahagia.” -Alfred Lord Tennyson.

(Baca Juga:Adu Keren Cinta Laura, BCL dan Seleb Lainnya di Postingan Perdana Instagram)

2. ”For last year’s words belong to last year’s language and next year’s words await another voice.” ― T.S. Eliot.

“Untuk kata-kata di tahun lalu termasuk bahasa tahun lalu dan kata-kata tahun depan menunggu suara lain." -T.S. Eliot.

3. “I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. You’re doing things you’ve never done before, and more importantly, you’re doing something”. ― Neil Gaiman.

“Saya harap di tahun yang akan datang, Anda membuat kesalahan. Karena jika Anda membuat kesalahan, maka Anda membuat hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, belajar, hidup, mendorong diri sendiri, mengubah diri sendiri, mengubah dunia Anda. Anda melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, dan yang lebih penting, Anda melakukan sesuatu.” - Neil Gaiman.

(Baca Juga:Jadi Bumil, Bagaimana Raisa hingga Maya Septha Habiskan Malam Tahun Baru?)

4. ”Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man.” ― Benjamin Franklin.

“Berperanglah dengan kejahatan Anda, berdamai dengan tetangga Anda, dan biarkan setiap tahun menemukan Anda menjadi orang yang lebih baik.” -Benjamin Franklin.

5. ”Each age has deemed the new-born year. The fittest time for festal cheer.” ― Sir Walter Scott.

“Setiap usia dianggap sebagai tahun baru. Waktu yang paling pas untuk melakukan perayaan.”- Sir Walter Scott.

6. ”In the New Year, never forget to thank your past years because they enabled you to reach today! Without the stairs of the past, you cannot arrive at the future!” ― Mehmet Murat ildan.

“Pada Tahun Baru, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih pada tahun-tahun sebelumnya, karena mereka telah membuat Anda untuk mencapai hari ini! Tanpa tangga di masa lalu, Anda tidak bisa tiba di masa depan!" - Mehmet Murat ildan

(tam)