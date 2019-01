Celana 'Paha Ayam' Bakal Hits di 2019, Tertarik Mau Beli?

MASIH dalam suasana tahun baru, sepertinya sudah banyak perbincangan seputar tren yang akan ‘meledak’ pada 2019 ini.

Salah satu yang tidak boleh ketinggalan dan sangat wajib dipantau perkembangannya adalah seputar item fashion yang sangat dinantikan. Tiap momen tahun baru, gaya fesyen selalu berubah dan terus mengalami perkembangan lebih modern.

Meskipun urusan fesyen cenderung mengarah pada kaum hawa, tapi memang tidak bisa dipungkiri jika merekalah yang paling sensitif soal penampilan. Belum lagi para wanita sangat mengikuti model pakaian terbaru agar tidak ketinggalan zaman, dan pastinya terkesan gaul loh.

Mengutip Unilad pada Rabu (02/1/2019), jenis celana model paha ayam tampaknya akan booming nih di pasaran. Mau tahu penampilannya?

Sesuai namanya, celana ini tampak lebar pada bagian atas dan terkesan menggembung. Semakin ke bawah, justru makin menyempit sama seperti paha ayam. Umumnya, fried chicken legs berwarna kecoklatan atau sedikit oranye karena mengusung tema ayam goreng. Sepertinya, model celana ‘paha ayam’ akan ngetren dan must have di tahun 2019 ini.

Desain celana unik ini dikabarkan penemunya adalah desainer dari Kentucky. Sayangnya, belum diketahui siapa nama dan sosoknya. Perlu diketahui, penjualan celana ini sangat popular di dunia perbelanjaan online, Instagram, dan Facebook.

Model celana ini terbuat dari bahan katun halus yang diklaim diimpor langsung dari Asia. Kabarnya, celana ‘paha ayam’ ini sangat nyaman dipakai plus cocok untuk menemani hari-hari yang sangat menyenangkan.

Salah satu pengguna Twitter, Veronica Merrel mengungkapkan jika ia terkejut dengan penampilan celana yang mirip dengan paha ayam ini lewat iklan yang ditemukannya. Seperti cuitannya yaitu, “ “Fried Chicken Leg Pants” m.... these ads keep showing up on my Pinterest and idk how to feel about them 🤔”

Lalu, mengingat style celana ini yang menggembung di atas, sepertinya lebih cocok dikenakan bagi orang yang bertubuh langsing dan jenjang.

