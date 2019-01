KALAU benar Aaliyah Massaid berjodoh dengan Dul Jaelani, pasti Maia Estianty dan Reza Artamevia bakal besanan. Dua diva kondang Indonesia ini pasti punya selera penampilan berbeda, yang membuatnya sama-sama cantik!

Sebagai single mom, pasti Reza Artamevia bangga dengan kedua putrinya yang punya paras cantik. Dia juga pati memikirkan gaya penampilan di mana saja berada, meski sedang tidak beraksi di panggung.

Diintip Okezone dari Instagram pribadinya @rezaartameviaofficial, Kamis (3/1/2019), penyanyi top di era pertengahan tahun 1990-an ini selalu tampil stylish dengan busana glamor. Wajahnya tampak awet muda, meski usianya sudah 45 tahun.

BACA JUGA:

Lihat nih foto ibu Aaliyah Massaid yang manglingi banget pas melakukan pemotretan di sebuah hotel mewah di Bandung. Dirinya saat itu menggunakan busana sabrina kuning muda dengan busana bawahan hitam.

Saat itu, wajahnya terlihat manis banget mirip mama muda 25 tahunan. Itu bekat polesan make up Cucu Quincher, kemudian rambutnya dikepang kembar oleh Hair Do Salsabila Adzilla. Enggak nyangka, Reza Artamevia bisa secantik ini.

Di foto berikutnya, Reza Artamevia bergaya feminim dengan outfit dari Yudhistira Tyra. Pulasan make up-nya memilih tema smookey brown yang jadi andalan selebriti Tanah Air. Lalu, gaya rambutnya digerai rapi, yang mana sebelumnya dia melakukan smoothing rambut. Biar tambah cetar, dia pakai lipstik shocking pink senada dengan blazer yang dikenakan.

Pas lagi mau show, gaya Reza Artamevia tetap stylish dengan outerwear benuansa blink-blink. Janda mati Adjie Massaid ini juga menyempurnakan penampilannya dengan inner top hitam dan long pants hitam. Gaya rambutnya dibuat sedikit berbeda oleh Hair Do Omi dan pulasan riasan wajahnya masih bertema smookey hasil tangan Make Up Artist Cucu Quincher.

Sementara itu, calon besan Reza Artamevia, Maia Estianty, punya gaya busana yang mirip-mirip lho. Perempuan 42 tahun ini tapi lebih stylish saat pergi ke mana saja.

Lihat nih pas lagi liburan ke London, Maia Estianty tampil all out dengan long coat kotak-kotak merah, long pants hitam dan boots hitam senada.

Namun pulasan wajahnya tampak natural saja, yang membuatnya terlihat lebih bersahaja. Hayo lebih cantik ibu Aaliyah Massaid atau ibunda Dul Jaelani?

Berikutnya, dengan rambut yang sama-sama dikepang,penampilan Maia Estianty lebih terlihat cute lho. Dia senagaja pilih nuansa gaya itu saat menjadi juri Indonesian Idol Junior. Pesonanya manis banget, berkat Make Up Artist Dean dan Hair Do Tommy Halyumi. Lalu, busana brokat bernuansa nude yang dia pakai, membuat penampilannya tambah sempurna!

BACA JUGA:

Nah kalau pas lagi foto bareng Dul Jaelani, mereka malah mirip seperti kakak-adik ya! Saat itu Maia Estianty mengenakan dress floral oranye yang ceria banget.

Kalau Anda bagaimana menilainya, apakah Maia Estianty memperlihatkan aura keibuannya atau malah punya penilaian sendiri?

(dno)