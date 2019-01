KITA pasti pernah mendengar ungkapan familiar yang berbunyi ‘orang cantik akan terlihat bagus mengenakan busana apapun’. Terdengar tidak asing bukan?

Sepertinya ungkapan terkenal di atas memang berlaku, setidaknya pada sosok supermodel cantik, terkenal dan kaya raya, Kendall Jenner.

Dianugerahi paras cantik dan tubuh tinggi langsing ideal, rasanya memang Kendall tidak mungkin terlihat jelek mengenakan busana apapun.

Seperti salah satunya soal pilihan Kendall mengenakan “baju-baju stabilo” atau dengan kata lain, busana yang memiliki warna-warna neon, nan mencolok seperti warna alat tulis spidol merek Stabilo yang begitu khas.

Sebagaimana penelusuran Okezone, Kamis (3/1/2019) di linimasa media sosial Instagram, beberapa waktu ini Kendall tampaknya sedang begitu menyukai tampil dalam balutan busana atau baju stabilo ini, di mana Kendall berhasil tetap terlihat cantik dan modis walau pilihan warna busananya bisa dibilang begitu eye-catching.

Pertama, pada Rabu 2 Januari 2019 kemarin kakak kandung Kylie Jenner ini menunggah potret dirinya tengah mengenakan atasan model ruffles, ruffles top berwarna hijau neon yang begitu menyilaukan mata dipadukan bersama celana panjang hitam bermaterial latex yang memberikan kesan seksi.

Tak lupa Kendall juga menyematkan drop earrings berhiaskan batu permata berwarna hijau emerald berukuran cukup besar di telinga sebelah kanan, “Really into green these days” tulis Kendall sebagai keterangan potret foto OOTD (outfit of the day) dirinya tersebut.

Kemudian beberapa hari sebelumnya, tepatnya satu hari setelah perayaan Natal, Selasa 26 Desember 2018 Kendall tampak cantik dan anggun berbalut gaun bermodel tube top warna hijau stabilo yang menjadi gaun malam pilihannya di saat merayakan Natal bersama keluarga.

Menonjolkan tungkai leher dan dada mulusnya, Kendall sengaja menata rambutnya bergaya half-up half down, sederhana tapi cantik ya!

Terakhir, pada Oktober 2018 lalu Kendall juga sempat mengunggah foto dirinya dengan setelan OOTD bak rapper era 90’an melalui setelan jaket, tepatnya puffer coat berwarna merah terang di mix and match bersama T-shirt berwarna putih dan celana jeans serta sepatu hak tinggi beraksen jaring-jaring warna putih.

