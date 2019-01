PERNAHKAH Anda mencurigai pasangan bahwa ia masih memiliki hubungan dengan mantannya? Hubungan ini pun biasanya terjadi karena pasangan belum sepenuhnya move on dari mantannya yang dulu. Jika ini benar-benar terjadi, tentunya Anda tidak mendapatkan seluruh perhatian darinya.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda sedikit mencurigai pasangan Anda. mencurigainya pun tentunya berdasarkan beberapa alasan atau perbuatan yang ia lakukan. Setelah tahu, Anda dapat menyelamatkan hubungan dari hal yang tidak diinginkan tersebut.

Akan tetapi, apa saja tingkah laku atau perbuatan pasangan yang dapat menunjukkan bahwa dia belum move on atau bahkan masih mencintai mantan? Melansir dari The Talko, Minggu (6/1/2019), berikut tanda-tanda bahwa pasangan belum move on dari mantannya.

1. Putus bukanlah keputusannya

Tidak ada salahnya jika Anda mencari tahu bagaimana pasangan Anda putus dengan mantannya. Jika ia diputuskan dan sebenarnya tidak ingin putus, itu adalah pertanda yang tidak baik. Bisa saja pasangan Anda masih menyimpan perasaan pada mantannya saat sedang menjalin hubungan dengan Anda.

2. Selalu membahas mantan

Jika Anda mendapati pasangan selalu membahas tentang mantannya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan, mungkin pasangan masih belum bisa move on. Tidak menutup kemungkinan jika pasangan Anda masih merindukan mantannya sehingga selalu membahasnya.

3. Masih menjadi bagian kehidupan dari mantan

Tentu sangatlah baik untuk menjalin hubungan dengan siapa saja, temasuk mantan. Hal tersebut juga berlaku pada pasangan Anda. Akan tetapi, jika pasangan masih benar-benar menjadi bagian hidup dari mantannya, tentunya itu merupakan tanda yang buruk. Anda tentunya mengetahui perbedaan bagaimana gaya ia dalam berteman dan bagaimana ia menaruh perhatian lebih kepada seseorang.

4. Memantau sosial medai mantanya

Ketika pasangan masih melihat akun media sosial milik mantannya, tidak ada salahnya Anda curiga. Apalagi, pasangan Anda meninggalkan komentar dan menyukai foto tersebut. Hal tersebut mungkin dilakukannya karena rindu dikirimi foto.

5. Memanggil dengan nama mantan

Anda mendengar ia memanggil tetapi dengan nama mantannya? Cobalah untuk memikirkannya. Bisa saja saat sedang bersama Anda, ia menganggap sedang bersama cinta lamanya.

6.Membandingkan

Ketika Anda melakukan sedikit kesalahan, pasangan yang sebenarnya akan memafkan. Akan tetapi, jika hal tersebut terjadi pada pasangan yang belum move on, dia mungkin akan memarahi dan membandingkan Anda dengan mantannya.

7. Membahas kenangan

Jika pasangan masih sering menceritakan kegiatannya dengan mantannya, Anda dapat mencurigainya. Bisa saja ia masih belum bisa move on sehingga tidak bisa melupakan kenangan dengan mantannya. Kenangan dapat juga berupa barang yang diberikan oleh mantannya. Apakah pasangan Anda memakainya? Jika ya, Anda perlu menanyainya.

