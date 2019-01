WALAU pun sadar masa lalu tidak bisa diulang, terkadang kenangan manis bisa menghantui untuk waktu yang cukup lama. Apalagi jika kamu sudah menjalani hubungan yang baru, kenangan-kenangan ini pastinya sangat mengganggu hubungan yang sekarang.

Mungkin karena gagal move on atau lagi kangen, pernahkah tiba-tiba mantanmu hadir di dalam mimpimu? Bahkan ketika kamu sudah berhasil move on pun, mimpi ini tetap datang. Dilansir dari Times Of India pada Jumat (4/1/2019), berikut penjelasan dibalik arti mantan yang hadir dalam mimpimu dari seorang konsultan psikiatri dan seksologi senior bernama Dr Avani Tiwari:

1. Memiliki makna simbolis

Ketika bicara tentang mimpi, ada interpretasi yang jelas dan literal sehingga mimpi memiliki makna simbolis. Memimpikan mantanmu, entah itu mantan teman, mantan pacar, atau mantan suami/istri bisa memiliki bermacam konotasi.

2. Bisa menunjukkan suatu pencapaian

Secara harfiah, mimpi ini bisa menunjukkan koneksi langsung kepada mantanmu. Tergantung dari apa yang kamu mimpikan, mungkin kegiatan dalam mimpi itu adalah hal yang pernah terjadi dalam hubunganmu. Entah tindakan itu adalah simbolis dari mantanmu atau sebaliknya, mantanmu adalah simbol dari tindakan tersebut.

3. Merindukan bagian dari hubunganmu yang dulu

Kamu mungkin merindukan beberapa bagian dari hubunganmu yang dulu, misalnya kegiatan yang dulu pernah kalian lakukan bersama. Ini bisa menjadi indikator yang kuat ketika kamu kehilangan rutinitas yang biasa dilakukan bersama-sama. Simplenya, kamu sedang merindukan mantanmu.

4. Bisa juga menunjukkan kebutuhan yang tidak terpenuhi

Di lain sisi, memimpikan mantan bisa juga berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin kamu ingin melakukan kegiatan tersebut bersama-sama atau tidak terlalu sering melakukannya bersama-sama. Hal ini bisa berupa tindakan seksual, fisik, suportif, emosional, atau kasih sayang.

5. Sebuah rutinitas atau sifat yang kamu inginkan dari hubunganmu yang sekarang

Mungkin kamu menolak untuk mengakuinya, tapi bisa saja ada sebuah aktifitas atau sifat yang terdapat pada mantanmu yang kamu inginkan dari pasangan barumu. Mungkin kamu bermimpi tentang mantanmu yang aktif secara seksual atau mantan yang sangat peduli, dan hal ini tidak bisa kamu temukan di pasangan barumu. Intinya, kamu masih membandingkan mantanmu dengan pasangan barumu.

6. Mungkin kamu merasakan hal yang berlawanan

Ketika memimpikan mantan, bukannya rindu, mungkin kamu malah merasakan yang sebaliknya. Jika hubunganmu dulu tidak terlalu baik, bahkan sampai meninggalkan trauma, kamu akan memandang mantanmu secara negatif. Menurut Dr Avani, beberapa klien yang pernah konsultasi dengannya selalu bermimpi berada di sebuah ruangan kecil bersama dengan mantan suaminya. Itu menunjukkan bahwa mantannya menghambat pertumbuhan emosionalnya. Dengan demikian, rasa takut akan hubungan tidak baik bersama mantanmu juga bisa hadir dalam mimpimu sebagai mimpi buruk.

