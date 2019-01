MEMILIKI gigi palsu adalah cara terbaik untuk memaksimalkan pengunyahan makanan. Ini tentunya berkaitan juga dengan estetika.

Tapi, apa jadinya kalau gigi palsu yang dipasang itu keseluruhan, bukan cuma satu atau dua buah?

Ini yang terjadi pada seorang waria berambut pendek yang videonya sedang viral. Dalam postingan akun Twitter @arkimo, dapat dilihat di sana kalau si waria sedang memakan acar timun.

Bagi mereka yang memiliki gigi kuat, tentunya akan sangat mudah memakan makanan yang satu ini. Ya, biasanya acar timun itu teksturnya sudah lunak dan sangat mudah dikunyah.

Namun, tidak untuk si waria ini. Karena dia menggunakan gigi palsu full, maka yang terjadi adalah untuk menggigit saja dia tak mampu. Bahkan, dia harus menggesek-gesekkan acar timun itu hingga terbelah dan siap dikunyah.

Nah, proses mengunyahnya itu yang bikin Anda ngilu. Bagaimana tidak, si waria ini nampak kesulitan, hingga bongkahan gigi palsunya hampir keluar dari mulutnya. Jika Anda melihat cara mengunyah dia, siap-siap saja gigi Anda juga ikut gerak-gerak.

Saat Anda mendengar si waria mengunyah, Anda juga akan mendengar bagaimana gigi gigi palsu itu saling mengadu dan menciptakan suara benturan yang khas. Suara itu seperti suara Anda mendengar balok-balok lego diadu dan Anda ngilu mendengarnya.

Video ini sudah dilihat 2.442 kali di Twitter. Netizen pun memberi tanggapan yang beragam.

"Aku ikutan mangap-mangap," tulis @ywsgpp

"sis really needs to go to the local dentist first πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," tulis @bahamutrule

"I cant when she sip from her denture." cuit @_geelang

Sementara itu, @arkimo sendiri menuliskan caption untuk postingannya sebagai berikut;

"sis: did you just watching porn like right now? what’s that sound

my phone: 🐽"

Kalau Anda lihat video ini, responnya bagaimana?

(ren)