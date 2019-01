BERPENAMPILAN seperti layaknya Meghan Markle tidaklah murah. Untuk bisa memiliki gaya busana semenawan sosok Duchess of Sussex ini, memang harus merogoh kocek dalam.

Di tahun pertama resminya ia menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak disangkal memang gaya berbusana Meghan sebagai Duchess of Sussex berhasil memukau mata publik di dunia. Berangkat dari latar belakang seorang aktris sukses Hollywood, dan penduduk asli Los Angeles yang berusia 37 tahun itu telah jadi pusat perhatian jauh sebelum dirinya mengambil langkah pertamanya ke Chapel St. George musim semi lalu, saat Meghan resmi dipersunting Pangeran Harry pada Mei 2018.

Dengan peran publiknya yang meningkat, Meghan telah memulai debutnya dengan tampil mengenakan wardrobe, sederet busana yang menyita perhatian publik. Apapun yang ia kenakan, pasti tak lama langsung menjadi tren dan terjual habis di pasaran, tak berbeda jauh dengan efek yang ditimbulkan oleh sang kakak-ipar Duchess of Cambridge, Kate Middleton. Para penggemar keluarga kerajaan, dan khalayak pada umumnya bisa dibilang terus menjadi penasaran dan menunggu gaya busana seperti apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Meghan.

Selalu mengenakan busana yang cantik, indah dipandang mata di setiap kesempatan tampil di muka umum. Tentunya berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan, menurut situs fesyen kerajaan UFO No More, biaya untuk koleksi pakaian-pakaian menakjubkan Meghan per tahun 2018 ini ada di posisi nomor satu dengan nominal mencapi USD508.258 atau sekira Rp7,2 milyar. Dengan catatan, ini adalah hanya termasuk barang-barang baru yang bisa dihargai atau diperkirakan, jadi disebutkan lebih lanjut hanya sekitar 254 buah dari 323 potongan baru yang Meghan kenakan yang dihitung. Tidak termasuk gaun pengantin keluaran Givenchy miliknya.

Besarnya nominal dana pengeluaran untuk mengisi lemari pakaian Meghan ini, menjadikan dengan kata lain isi lemari pakaian wanita yang tengah hamil besar tersebut menjadi yang termahal di antara 14 orang wanita anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya, termasuk Kate Middleton, Putri Eugenie hingga Putri Beatrice.

Nominal cukup besar di atas rasanya tidak terlalu mengagetkan, mengingat di sepanjang tahun 2018, Meghan tampil di muka umum melalui berbagai kesempatan acara dengan mengenakan busana mulai dari gaun, dress, setelan suit keluaran berbagai rumah mode mewah ternama dunia, mulai dari Oscar de la Renta, Givenchy, Armani, Jason Wu hingga Victoria Beckham.

Sementara itu sebagai perbandingan, Kate Middleton berada di urutan keempat dalam daftar dengan 117 buah pakaian baru, 81 di antaranya dapat dihargai atau diperkirakan dengan total senilai USD85.097 atau kurang lebih Rp1,2 milyar. Sementara itu, Putri Eugenie, yang menikah tahun ini, berada di urutan ke-12 dengan 60 pakaian baru, diperkirakan bernilai USD39.818 atau sekira Rp566,4 juta. Demikian seperti disitat Eonline, Minggu (6/1/2019).

