HUBUNGAN asmara seorang selalu terlihat baik-baik saja dan terlihat bahagia. Namun, tak selamanya suatu hubungan berjalan dengan baik, pasti ada lika-liku masalah yang bisa menyebabkan kandasnya suatu hubungan. Biasanya putusnya hubungan menjadi tamparan keras bagi sebagian orang karena telah terajut sekian lama.

Melupakannya yang pernah mengisi hati Anda merupakan hal yang amat sulit, sehingga akhirnya Anda merasa dirinya adalah mantan terindah. Selain itu, kecantikannya yang alami membuat Anda terus memikirkannya.

Tak terkecuali artis-artis Indonesia ini, yang pantas disebut sebagai mantan terindah. Hubungan asmara artis ini kandas setelah sekian lama menjalin kisah cinta bersama. Kenangan yang tak terlupakan ditambah lagi parasnya yang cantik membuat mantan tersebut sulit melupakannya.

Penasaran siapa aja para artis yang disebut mantan terindah? Dirangkum dari berbagai sumber inilah 5 artis yang disebut mantan terindah:

1. Yuki Kato

Pemain sepakbola Ryuji Utomo dahulu pernah dikabarkan berkencan dengan artis kelahiran Malang ini. Tapi kini Yuki Kato semakin cantik dan semakin anggun, terbukti dari unggahan-unggahan Instagram pribadinya. Hingga saat ini Yuki Kato masih menjomblo setelah dikabarkan putus dengan Ryuji, sedangkan pria berumur 23 tahun ini dikabarkan akan segera menikah dengan Shabrina Ayu. Walaupun begitu, Yuki Kato pantas mendapat julukan mantan terindah karena kencantikannya yang tiada tara.

2. Nabila Syakieb

Siapa yang tidak mengenal Nabila Syakieb? Ia adalah seorang artis Indonesia yang sering bermain sinetron atau film. Wanita berumur 33 tahun ini pernah menjalin hubungan dengan Yuri Kemal Fadlullah. Pada era 2000-an diketahui mereka pernah menjalin hubungan kasih namun kandas yang tidak diketahui alasannya. Kecantikan Nabila yang alami pantas disebut sebagai mantan terindah bagi Yuri. Pasangan yang sekarang menjadi mantan ini sudah memiliki rumah tangga dan anak-anak yang lucu.

3. Nikita Willy

Nikita Willy adalah seorang artis cantik yang lahir 1994. Ia sering berada di layar kaca dengan sinetron-sinetronya salah satunya adalah "Putri Yang Ditukar". Dikabarkan Diego Michiels pernah memiliki hubungan asmara dengan Nikita Willy. Namun, tak lama hubungan mereka kandas karena alasan yang tidak diketahui. Pasangan ini putus pada tahun 2014, kini Nikita menjalin hubungan baru lagi dengan pengusaha muda Indra Priawan Djokosoetono. Kecantikan dan keanggunan Nikita membuatnya dijuluki mantan terindah bagi Diego Michiels.

4. Ariel Tatum

Tidak hanya Yuki Kato, ternyata Ariel Tatum pernah menjadi mantan dari pemain sepakbola Ryuji Utomo. Meskipun begitu, hubungan mereka berhenti di tengah jalan karena alasan yang tidak diketahui lagi. Kecantikan dan keseksian Ariel Tatum pantas mendapat predikat mantan terindah kedua bagi Ryuji Utomo setelah Yuki Kato.

5. Raisa Andriana

Penyanyi kenamaan Indonesia ini terkenal dengan lagunya Could It Be dan Serba Salah. Walaupun begitu, Raisa hingga saat ini masih terkenal dan aktif di layar kaca. Paras yang cantik dan suara yang merdu membuat laki-laki berbondong-bondong ingin memiliki hatinya. Dikabarkan Raisa pernah menjalin hubungan asmara dengan Keenan Pearce. Keenan dan Raisa diketahui menjalin kasih sejak Oktober 2011 dan berakhir September 2016. Kini, kedua kekasih yang sudah menjadi mantan ini telah menikah dan segera akan memiliki momongan. Raisa disebut-sebut mantan terindah bagi Keenan karena parasnya yang luar biasa cantik ditambah lagi dengan usia pacaran mereka yang cukup lama.

