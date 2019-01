PERNIKAHAN Priyanka Chopra dengan Nick Jonas awal Desember tahun lalu menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana tidak, rangkaian pernikahan keduanya diadakan cukup panjang. Hal ini lantaran pasangan tersebut memilih menikah dengan dua cara tata agama yaitu Hindu dan Kristen.

Pada saat upacara pernikahan dilakukan secara Kristen, masyarakat dibuat terkagum-kagum dengan gaun pengantin Priyanka. Gaun elegan berwarna putih rancangan Ralph Lauren itu dihiasi oleh 32.000 manik-manik dan lebih dari 11.000 kristal Swarovski. Belum lagi veilnya yang memiliki panjang 22 meter.

Sebulan setelah acara pernikahan berlalu, sang desainer membagikan momen ketika Priyanka mengenakan gaun tersebut dalam bentuk video. Video itu diunggah ke akun Twitter pribadinya, @RalphLauren. Sama seperti masyarakat awam, perempuan keturunan India itu juga dibuat terkagum-kagum dengan gaun pesanannya.

Dalam video itu, terungkap bila Ralph memang ingin mendesain gaun secara khusus yang mencerminkan identitas Priyanka.

"Ini bukan tentang gaun. Ini tentang seorang wanita dan sosoknya. @PriyankaChopra tahu persis siapa dia, jadi aku ingin gaun itu bercermin, bukan hanya kisah cinta dan romansa India, tetapi juga kepekaannya yang unik: kuat, cerdas, dan cantik," tulis desainer tersebut seperti yang dikutip Okezone dari Independent, Minggu (6/1/2019).

