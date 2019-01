NAMA Najwa Shihab memang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai wanita cantik yang kritis dan pintar. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa Nana – panggilan akrab Najwa, merupakan seorang jurnalis dan presenter berita yang hebat.

Di samping kesibukannya dengan pekerjannya, Nana masih menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Diambil dari akun Instagram pribadinya, @najwashihab, Nana tampak sedang pergi liburan bersama keluarganya ke Selandia Baru. Yuk, intip penampilan Nana saat berkunjung ke Negeri Kiwi tersebut:

Memakai jaket abu-abu

Dalam foto yang diunggah Nana kemarin, ia tampil santai mengenakan jaket abu-abu, celana panjang hitam, dan sneakers hitam. Sambil duduk di atas rumput dan bersandar di pohon, wanita kelahiran Makassar ini terlihat tengah membaca buku di pangkuannya.

‘Books take you places’ tulisnya dalam caption.

Foto bareng keluarga

Berfoto bersama keluarganya, Nana tampil kasual dalam balutan hoodie NIKE warna biru dongker, celana bahan warna abu-abu, sneakers hitam, dan topi oranye. Walau sederhana, tampilannya ini tetap memukau enggak sih?

Manis dengan hoodie merah

Dengan latar belakang hamparan rumput luas dan perbukitan, putri dari Quraish Shihab ini tampak mengenakan hoodie merah, celana panjang abu-abu, sneakers hitam, dan topi oranye. Untuk melindungi diri dari silaunya sinar matahari, tak lupa Nana memakai kacamata hitam.

Mengunjungi rumah Hobbit

Berkunjung ke Selandia Baru, tidak lengkap rasanya kalau belum datang ke tempat syuting Lord of the Rings yang terkenal. Nana dan keluarganya pun menyempatkan diri datang ke rumah Hobbit. Nana tampak mengenakan kaos putih yang didobel dengan crop hoodie warna hitam, celana jins panjang, dan sneakers hitam. Tak lupa wanita yang lahir pada 16 September 1977 ini mengenakan topi mao warna hitam. Memakai sapuan make up natural, Nana kelihatan awet muda banget ya!

Santai pakai sandal jepit

Berlatar belakang pemandangan alam berupa gunung dan hamparan rumput, Nana tampil santai mengenakan kaos abu-abu, jaket biru, celana panjang abu-abu, dan sandal jepit. Tak lupa, ia juga memakai kacamata hitam.

