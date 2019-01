AJANG penghargaan bergengsi Golden Globes 2019 menyisakan sejumlah momen menarik. Salah satunya kemunculan seorang wanita cantik yang berhasil mencuri perhatian seluruh netizen di dunia.

Dia bukan aktris, penyanyi, produser atau sutradara. Dia bahkan tidak terkenal seperti para selebriti yang hadir pada acara tersebut. Namun semuanya berubah setelah ia menjadi perbincangan hangat para netizen.

Bahkan, netizen memiliki panggilan tersendiri untuk wanita cantik itu yakni, "Fiji water Girl". Selidik punya selidik, sebutan itu sengaja diberikan karena wanita tersebut berhasil membuat semua orang gagal fokus berkat keahliannya menjadi pengganggu momen red carpet para selebriti Hollywood. Istilah kerennya saat ini adalah photobomber.

Mengenakan gaun biru royal dengan rambut coklat dibiarkan tergerai panjang, wanita itu tampak lihat memposisikan dirinya secara strategis di hampir setiap foto red carpet.

Bukan hanya itu, ia juga berpose dengan sempurna dalam setiap foto yang diambil oleh para fotografer. Mulai dari pose senyuman manisnya, atau tatapan tajam yang ditujukan pada juru kamera.

Setelah beritanya viral di berbagai media sosial, terungkaplah identitas wanita muda nan cantik tersebut. Dia adalah Kelleth Cuthbert, model yang dipekerjakan Fiji untuk menyajikan air mineral kepada para tamu undangan.

Uniknya, para netizen di media sosial benar-benar mencintainya. Mereka bahkan berbondong-bondong memberikan komentar positif, seperti memuji keberanian Kelleth melakukan photobombing di belakang para selebriti Hollyood.

"Dear #FijiWaterGirl, kamu tahu semua paparazzi berteriak agar kamu pindah dari red karpet? Tapi kamu adalah wanita yang kuat. Seharusnya para selibriti yang kehausan, tetapi malah kamu yang paling 'haus' di red karpet! Aku mencintaimu Fiji Water Girl!," tulis seorang netizen.

"Fiji Water Girl benar-benar tampil cantik. Kesempatan emas menunggunya. Get it Queen!," tulis yang lain.

"Fiji Water Girl is literally living her best life," tulis akun @wingardiumbrad

