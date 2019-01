RAJA Malaysia Sultan Muhammad V yang bergelar Yang di-Pertuan Agong ke-15 secara mendadak mengundurkan diri dari tahta kerajaan sebelum masa kekuasaanya berakhir bahkan tanpa menyebut alasan khusus. Padahal, dia baru saja meminang ratu kecantikan Moskow, Oksana Voevodina beberapa bulan lalu.

Tentu ini adalah sebuah keputusan yang sangat mengejutkan banyak pihak, pasalnya ini merupakan pertama kali dalam sejarah Malaysia, Yang di-Pertuan Agong mengundurkan diri dari tahta kerajaan loh. Terlepas dari kabar tersebut, suami dari Oksana ini memiliki beberapa fakta yang perlu Anda ketahui.

Merangkum dari linimasa Asiaone, berikut 6 fakta tentang Raja ke-15, Sultan Muhammad V yang resmi mengundurkan diri dari kekuasaannya, Selasa (8/1/19). Simak ulasannya yuk!

Baca juga:

1. Dia adalah salah satu Raja Malaysia termuda

Sultan Muhammad V adalah salah satu raja konstitusional termuda di negaranya untuk naik takhta. Pada usia 47, ia berusia setengah dari pendahulunya, Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, yang pada usia 89, adalah raja tertua di negara itu, lapor BBC. Beberapa sultan lainnya dilaporkan berusia 40-an ketika mereka dilantik sebagai raja.

2. Baru memiliki pendamping diumur 49 tahun

Beberapa bulan tepatnya tanggal 28 November 2018 lalu ia menikahi ratu kecantikan asal Moskow, Oksana Voevodina. Diketahui Oksana memiliki usia yang terbilang cukup jauh dengan sang mantan raja loh, dikabarkan Oksana berusia 25 tahun lebih muda dari Sultan Muhammad V.

3. Ia menjalin ikatan dengan orang-orang, membantu mereka yang membutuhkan

Untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan persatuan di antara orang-orangnya, ia telah mengadakan walkathon di Kota Baru, yang telah menyaksikan banyak peserta, lapor The Star dan The New Straits Times.

Dikabarkan populer di kalangan rakyatnya, ia juga dikenal karena mempromosikan kesejahteraan dan karena cara-cara filantropisnya seperti memberikan rumah kepada para korban banjir loh.

4. Suka dengan olahraga ekstrem

Ternyata ditengah kesibuknya, ia menyukai berkendara roda empat dan tertarik pada olahraga ekstrim seperti mengemudi di luar jalan, memanah dan tantangan ketahanan, lapor The Star. Dia juga menikmati berkuda, golf, sepak bola, dan bowling.

5. Raja pertama yang mengundurkan diri dari kekuasaannya

Seperti yang telah diketahui bahwa secara mengejutkan Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir loh. Dia baru menjabat sekitar dua tahunan tetapi tiba-tiba ia memutuskan untuk mengundurkan diri tanpa alasan apapun.

6. Dikenal sebagai seorang muslim yang taat

Sultan Muhammad V diketahui mengunjungi masjid-masjid di sekitar negara bagian Kelantan dan berdoa bersama jamaahnya. Ia ditemani oleh guru Islamnya ketika ia bepergian ke luar negeri, lapor Malay Mail. Dia juga melakukan studi diplomatik dan Islam di St Cross College di Universitas Oxford dan Pusat Studi Islam Oxford. Sebagai raja, ia dianggap sebagai kepala simbol Islam di negara itu.

(ren)