MENJADI wanita yang paling cantik di dunia bisa dibilang menjadi goals bagi kebanyakan kaum hawa. Kecantikan terbilang relatif tapi setiap orang pasti memiliki ciri khasnya sendiri.

Nah, ada beberapa selebriti yang dianggap memiliki kecantikan lebih. Lantas, siapa wanita paling cantik di dunia pada 2019? Yuk intip 10 wanita tercantik di dunia 2019, dirangkum Okezone dari Wonderslist.

1. Hande Erçel



Hande Erçel , aktris dan model Turki berusia 25 tahun menempati urutan teratas dalam daftar wanita paling cantik tahun 2019. Aktif sejak 2013, wanita muda ini diperingkatkan dalam daftar wajah paling cantik dari daftar 2018 TC handler. Dia juga salah satu wanita paling berbakat di negara ini.

2. Liza Soberano

Aktris dan model Filipina-Amerika Liza Soberano berada di peringkat 2 dalam daftar 10 gadis Tercantik. Bintang filipina muda tercantik ini adalah salah satu wajah paling cantik di dunia.

Dia mulai dalam berbagai serial televisi dan film, seperti Wansapanataym, Kung Ako'y Iiwan Mo, Dia Satu-Satunya, Harus Cinta, Harus Percaya, Selamanya, Hanya Jalanmu dan Setiap Hari Aku Mencintaimu, dan serial televisi Dolce Amore. Saat ini, dia membintangi film drama komedi romantis My Ex and Whys.

Liza dinobatkan sebagai pendukung paling populer tahun 2018 untuk tahun majalah Campaign Asia. Kepopulerannya telah membuatnya mendapatkan banyak tawaran dukungan. Juga, pada tahun 2018, ia tampil di situs web Vogue di mana penata rambutnya Perry Tabora berbicara tentang pilihan busananya.

3. Selena Gomez

Mantan bintang muda Disney , Selena Gomez, memegang posisi ketiga dalam daftar wanita paling cantik di dunia tahun 2019. Dia telah berkembang menjadi wanita muda yang sangat menakjubkan. Dulunya dia dikenal lucu dan lugu dan sekarang dia adalah kombo sempurna yang cantik dan seksi.

Selena hanya memancarkan rasa percaya diri dan rasa tenang alami yang membuatnya berada di peringkat. Juga, dia salah satu penyanyi wanita paling cantik. Selain itu, ia telah bekerja dengan berbagai organisasi amal.

Dia paling terkenal dan juga orang yang paling diikuti di Instagram di dunia. Selain itu, sepanjang karirnya, dia mendapatkan banyak penghargaan, seperti ALMA Award, American Music Award, MTV Video Music Award, People's Choice Award. Juga dua Billboard Women in Music Awards dan enam belas Teen Choice Awards.

4. Ana de Armas Aktris Kuba, Ana de Armas dinobatkan sebagai wanita paling cantik keempat tahun 2019. Saat ini dia bekerja di Hollywood dan juga dianggap sebagai salah satu wanita terpanas. Dilahirkan dan dibesarkan di Kuba, Armas adalah keturunan Spanyol dari pihak ibu melalui kakek-neneknya dia bisa mengklaim kewarganegaraan Spanyol. 5. Deepika Padukone Aktris Bollywood bayaran tertinggi, Deepika Padukone memegang posisi kelima dalam daftar 10 wanita tercantik di dunia. Dia telah dianggap sebagai simbol seks dan ikon gaya di India, dan peringkat tinggi pada berbagai daftar wanita paling cantik di India. Dia selalu terlihat cantik. Dia dikenal dari tinggi, senyum, dan mata sebagai ciri fisiknya yang khas, yang selalu membuatnya menonjol dari semua ratu kecantikan Bollywood dan Hollywood juga. Selain itu, dia berada di peringkat teratas India tahun 2018 yang paling indah.