PERNIKAHAN adalah momen sakral bagi setiap orang. Oleh karenanya wajar bila setiap pasangan yang hendak menikah mempersiapkan hari bahagia mereka dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam urusan jumlah tamu yang diundang untuk hadir.

Calon pengantin biasanya akan membuat daftar tamu sebelum menyebar undangan agar sesuai dengan kapasitas tempat acara. Hal berbeda dilakukan oleh seorang calon pengantin wanita yang belum diketahui identitasnya. Sebelum menyebarkan undangan pernikahannya, dia lebih dulu menanyakan kesiapan calon tamu melalui sebuah kertas.

BACA JUGA : Kisah Wanita Jadi Sugar Baby , Pelanggannya 9 Lelaki Sekaligus!

Kertas yang terlihat seperti undangan itu berisikan ‘Things To Keep In Mind Before You Say Yes’ dimana para calon tamu diberikan beberapa pertanyaan tentang kehadirannya. Dalam kertas tersebut calon pengantin wanita mengatakan pernikahan akan terjadi akhir November atau awal Desember 2019 di luar negeri. Wanita yang dijuluki bridezilla itu meminta para calon tamu untuk menghadiri pernikahannya.

Uniknya, wanita tersebut belum tahu di negara mana pernikahan akan dilangsungkan. Dirinya malah mengajukan persyaratan tidak masuk akal seperti meminta para calon tamu menyiapkan uang sebesar USD5.000 atau setara dengan Rp70,6 juta, mengambil cuti setidaknya dua minggu, dan berkomitmen untuk dua hingga tiga hari perayaan pernikahan. Lewat foto yang tersebar di media sosial, sebenarnya masih banyak lagi persyaratan yang diajukan oleh bridezilla dan kata-katanya cukup mengerikan.

Bahkan dirinya enggan mengungkapkan tempat, tanggal, atau tujuan pernikahan sampai para calon tamu yakin dapat mengonfirmasi kehadirannya. "Setelah kami menerima daftar tamu yang bersedia melakukan perjalanan ke depan, kami akan mulai menentukan tempat dan mengirimkan undangan," tulis wanita tersebut seperti yang dikutip Okezone dari Herald Sun, Rabu (9/1/2019).

Sontak saja orang-orang yang melihat kertas kesediaan hadir tersebut emosi. Bahkan ada yang mengeluhkan dengan persyaratan yang diberikan. "Saya pikir ini adalah undangan untuk dibunuh," tulis salah satu orang di media sosial.

“Dia mungkin tidak membutuhkan tempat setelah 'save the date', karena mungkin hanya dia dan suami yang datang,” tulis yang lain. Ada pula yang mengatakan, “ Orang-orang ini benar-benar tidak menginginkan siapa pun di pernikahan mereka.”

BACA JUGA : Kisah Wanita Jadi Sugar Baby , Pelanggannya 9 Lelaki Sekaligus!

Meski begitu, ada pula yang salut dengan cara calon pengantin wanita tersebut. "Ini adalah ide yang bagus secara teori, tetapi mereka tidak melaksanakannya dengan sangat baik," ungkap seseorang. Beberapa bahkan memuji karena undangannya "penuh perhatian". Bagaimana menurut Anda?

(dno)