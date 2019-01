KELUARGA selebritis Hollywood Kardashian-Jenner memang sering jadi sorotan masyarakat dunia. Selain karena kekompakan mereka dalam reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, keluarga ini juga dikenal karena sering melakukan hal kontroversi dan sensasional.

Akibatnya, sekarang apa pun yang dilakukan oleh keluarga sosialita ini tampaknya menjadi topik yang dibahas oleh banyak orang. Misalnya, Kylie Jenner sempat membuah heboh setelah mencat rambutnya menjadi warna icy blue pada tahun baru, sedangkan Khloe Kardashian mencat rambutnya menjadi warna platinum blonde.

Tidak seperti ibu pada umumnya, Kris Jenner sering kali menunjukkan kesan ‘cool mom’-nya dalam berbagai kesempatan. Setelah Kylie Jenner dan Khloe Kardashian masing-masing mengubah rambut mereka untuk tahun 2019, Kris akhirnya memutuskan untuk ikut mengubah rambut pendek ikoniknya demi menjalankan ‘new year, new me’. Penasaran kan seperti apa?

Dilansir dari Elle pada Rabu (9/1/2019), seorang hairstylist selebritis langganan keluarga Kardashian-Jenner bernama Andrew Fitzsimons mengunggah sebuah foto selfie hasil transformasi rambut yang ia lakukan pada rambut Kris. Rambut barunya ini memiliki model topknot dan poni tipis yang berantakan dengan highlight warna soft brown.

“Sesuatu yang baru. Sedikit sentuhan 60’s vibe pada @KrisJenner yang cantik hari ini,” tulisnya dalam caption.

“Kris ingin mencoba sesuatu yang baru dan ia menunjukkan beberapa foto referensi gaya rambut yang ia inginkan,” ujar Fitzsimons.

Menurutnya, rambut Kris sekarang lebih panjang dari seblumnya, jadi ia bisa membuat gaya rambut ini tanpa bantuan wig.

“Saya menyiapkan rambutnya dengan mousse yang kuat, lalu menyisir rambut di bagian atas, dan membentuknya menjadi gaya Prancis. Kemudian aku hanya menambah beberapa extention di bagian belakang untuk memberi volume tambahan pada topknot-nya. Setelahnya aku menjepit rambutnya dengan jepit rambut berlian dan menyemprotkan hair spray pada rambutnya agar tahan lama,” tambahnya lagi.

Setelah potongan rambut pendek ikoniknya hilang dari penampilannya, banyak penggemar yang terkejut melihat Kris yang jadi sangat mirip dengan anaknya, Kim Kardashian. Bahkan sampai ada yang mencari foto perbandingan Kim dan Kris yang terlihat sangat mirip. Apalagi dengan tambahan make up mata berupa brown smokey eye yang sering Kim gunakan.

Apakah ini prediksi penampilan Kim Kardashian pada 20 tahun mendatang?

