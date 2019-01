Pada Kamis, 6 Januari 2019 pihak Hollywood Foreign Press Association selaku penyelenggara Golden Globe Awards ke-76 sudah mengumumkan nominasinya di Amerika Serikat.

Saat acara berlangsung pastinya ada kejadian yang tak terduga, seperti tiba-tiba ada candaan atau kesalahan saat berbicara, ada orang yang mengatai seseorang tanpa sengaja. Dan tentu saja hal seperti ini bisa ada di acara Gloden Globe Awards ke-76 ini.

Host Sandra Oh dan Andy Sanberg juga menjadi pasangan komedi saat acara ini berlangsung, banyak sekali kejadian lucu yang terjadi. Penasaran seperti apa kejadian yang lucu saat acara ini berlangsung? Melansir dari Cosmopolitan, Rabu (9/1/19) berikut 7 kejadian lucu saat acara Golden Globe Awards berlangsung.

1. Debra mengoreksi nama Giuliana Rancic beberapa kali di karpet merah

Siapa yang tidak merasa sedih dan kesal saat namanya tidak masuk dalam nominasi apapun di dalam acara tersebut. Seperti Giuliana yang ternyata tidak mendapat petunjuk yang akan membawanya ke karpet merah. Tapi ternyata Giuliana tidak dinominasikan dalam penghargaan apa pun.

Saat di wawancara pun Giuliana terlihat kecewa namun tetap tersenyum dan dia mengatakan bida duduk dengan santai, namun raut wajahnya memperlihatkan kekecewaaan.

2. Crissy Metz terciduk menyebut Allison Brie seorang pelacur

Crissy saat itu membantah bahwa dirinya menyebut Alison seorang pelacur saat ditanya oleh kedua host di acara Golden Globe Awards, dia juga menyebutkan bahwa itu hanyalah rumor. Tetapi kamu bisa menonton videonya dan dengarkan sendiri apakah benar dia menyebut Alison seorang pelacur atau tidak.

3. Banyak kesalahan dalam dialog pembuka

Saat dibawakan oleh Sandra Oh dan Andy Sanberg, banyak kejadian lucu dan kesalahan saat membuka acara tersebut. Seperti contohnya Andy yang membuka acara dan berkata ".... akan menjadi tuan rumah Oscar!". Sandra Oh malah terdiam, seharusnya mereka meneriakkannya bersama.

Kesalahan ini juga terulang saat Sandra Oh mengatakan hal yang dikira menyindir Emma Stone, yang mengatakan "Crazy Rich Asians" dinominasikan malam ini sebagai film musikal terbaik atau komedi. Apakah ini film studio dengan pemeran utama Asia-Amerika sejak "Ghost in the Shell" dan "Aloha", lalu Emma Stone meneriakkan permintaan maafnya saat itu terjadi.

4. Ketika tuan rumah mencoba memberikan suntikan flu untuk undangan

Wajah Williem Dafoe saat itu terlihat enggan saat mendapatkan suntikaan Flu dari beberapa perawat, dan wajahnya ini terlihat jelas oleh penonton sehingga menimbulkan gelak tawa dari para penonton.

5. Ketika Taylor Swift mencoba mencium Lady Gaga tetapi ditolak

Taylor saat itu mempersembahkan penghargaan untuk lagu Lady Gaga 'Shallow' dan hal ini pun terjadi. Saat Lady Gaga menaiki panggung Taylor Swift langsung menyambutnya dan saat tengah mau mencium pipinya, Lady Gaga langsung pergi dan memeluk orang yang berada di panggung lainnya. Kalau kamu jadi Taylor Swift apa nih yang bakal kamu lakuin?

6. Ketika Rami Malek dicuekin oleh Nicole Kidman di atas panggung

Saat itu Rami berusaha mengobrol dengan Nicole setelah dia menerima penghargaan itu, tetapi tak terduga Nicole langsung meninggalkan Rami begitu saja tanpa menyapanya sedikitpun.

7. Gadis cantik air Fiji

Seorang pemberi air minum untuk artis ini menarik perhatian warganet, masalahnya karena kecantikannya ini dianggap melebihi kecantikan artis-artis yang ada di sana. Banyak penonton yang salah fokus saat melihatnya.

Gadis Fiji ini juga terlihat ada di beberapa foto aktor-aktor saat dipotret, ada yang sengaja juga ada yang tidak di sengaja. Entah bagaimana dia bisa berhasil mencuri sorotan banyak foto.

