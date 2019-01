Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu. SubhanAllah walhamdulillah Allah telah kembalikan sehat walafiyat dan kembali beraktivitas khidmatul ummah. Jazaakumullah mama, keluarga, semua guru guru mulia Fillah, ilhwah tercinta Fillah semua, anak anakku santri Az Zikra, dokter Bagyo (RSUD Pasar Rebo), dokter Syahrial (RSCM), dokter Fajar (Dharmais), dokter Amir Syah (Gleaneagles Penang Malaysia), bang Fatah, bang Iwan, ayahanda Eteng, ayahanda Puspo Wardoyo, bunda Mulyono, bunda Erni Yuspa, bunda Lia, bang Agung, bang Rahmat, bang Suntana, bang Andi Dicky, bang Indra Jafar terkhusus doa ayahanda habib Rizieq Syihab dari Tanah Suci. Jazaakumullah semua doa kalian sahabatku tercinta tersayang karena Allah. Allahumma ya Allah berkahilah hidup kami dg kesehatan afiyat di JalanMu, aamiin.

A post shared by Bang Muhammad Arifin Ilham (@kh_m_arifin_ilham) on Dec 18, 2018 at 8:44pm PST