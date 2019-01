NAMA youtuber Dina Tokio mulai melambung karena ia dikenal sebagai salah satu hijabers yang fashionable. Banyak perempuan muda di seluruh dunia yang mengikuti gaya-gaya hijabnya.

Namun pada akhir tahun lalu, Dina mulai secara bertahap melepas hijabnya. Mulai dari memakai hijab yang memperlihatkan sedikit rambutnya sampai tak ada sehelai kain pun di rambutnya. Keputusannya ini tentu membuat penggemarnya heboh dan menuai kontroversi.

Dilansir dari Metro pada Rabu (9/1/2019), Dina tidak langsung menjawab hujatan ini meski kerap menjadi sasaran hujatan netizen. Dina menanggapi komentar-komentar negatif ini dengan membacakannya di dalam vlognya. Vlog berdurasi 47 menit ini diberi judul ‘The Bad, the Worse, and the Ugly’.

Wanita dengan nama asli Dina Torkia ini membacakan komen-komen negatif yang ditinggalkan netizen, mulai dari ancaman pembunuhan, komentar yang memojokan suaminya, sampai hinaan rasial. Banyak orang yang menyebutnya ‘muslim palsu’ setelah melihat Dina memutuskan untuk buka-lepas hijabnya.

Seperti akun hamza abdirahman yang menulis, " Kamu sakit mental'. Kemudian ada akun The Truth menulis,"Lambat laun kamu akan jadi bintang porno".

Tidak hanya kepada Dina, netizen pun bahkan ikut menyerang keluargnya. Seperti akun Itz JD menulis, "Aku harap kamu dan keluargamu akan mati perlahan dan menyakitkan".

Bagaimana pun, masih ada beberapa orang yang mendukungnya dalam video terbarunya. Mereka mengirim banyak pesan-pesan cinta untuk Dina.

“Jumlah cacian yang diterima Dina sangat banyak. Lakukan apa saja yang kamu mau, Dina,” tulis salah seorang netizen yang membela Dina.

“LMFAO beberapa orang di luar sana berpikir menunjukkan rambut itu tidak senonoh dan merupakan skandal seksual,” tulis netizen lainnya.

“Internet adalah tempat yang mengerikan. Aku pikir kamu sangat menarik! Tetaplah positif dan tertawakan saja komentar negatif itu,” tulis fans Dina.

Mengomentari keputusannya untuk melepas hijabnya dalam video sebelumnya, Dina memberikan ungkapan ‘the elephant in the room’.

“Sang gajah akan menjadi pekerja part-time di tempat sirkus,” ujarnya sambil tertawa.

“Beberapa bulan belakangan, aku pada dasarnya tidak ingin berkomitmen memakai hijab 24/7 atau setiap hari. Aku hanya ingin menjadi diriku apa adanya,” jelasnya.

“Untuk waktu yang lama, berkomitmen memakai hijab setiap hari memang berasal dari diriku sendiri. Tapi akhir-akhir ini rasanya sudah bukan (dari diriku) lagi,” ujarnya.

“Banyak orang mungkin berpikir bahwa ini adalah keputusan yang gegabah. Tapi percayalah, aku sudah memikirkannya. Ini pun bukan keputusan yang mudah juga bagiku,” ucapnya.

