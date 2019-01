View this post on Instagram

Setiap anak laki-laki yang beragama Islam pastinya mereka akan mengalami proses sekali seumur hidup yang sakit sekaligus menegangkan, yakni sunat. Biasanya anak laki-laki akan disunat ketika ia menginjak bangku sekolah dasar (SD). Tekniknya pun beragam, ada yang dengan cara tradisional hingga yang menggunakan laser. Reaksi dari setiap anak saat hendak disunat pun beragam. Ada yang teriak-teriak sambil berontak, nangis, sholawatan hingga ada pula yang berusaha untuk tegar. Nggak jarang anak-anak ini juga mengalihkan pikirannya kepada hal-hal lain saat prosesi sunat sedang berjalan supaya tidak terasa sakit. Salah satunya seperti yang dilakukan bocah laki-laki satu ini. Dalam video yang beredar ia tampak berbaring sambil berseru 'Allahu Akbar'. . Nggak cuma seruan berulang-ulang, bocah ini juga mengalihkan pikirannya sambil bermain Playerunknown's Battlegrounds atau yang lebih dikenal dengan sebutan PUBG di smartphone miliknya. Sontak orang-orang di sekitar bocah itu pun ikut tertawa melihat tingkahnya yang disunat sambil bermain PUBG itu. Video ini sendiri menjadi viral di media sosial hingga telah ditonton ribuan kali dan mendapat beragam komentar dari netizen.