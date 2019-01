Ketika menjalin suatu hubungan, terkadang si dia suka menghilang tanpa kabar. Tentunya hal ini sangat menjengkelkan bukan? Padahal kunci hubungan yang sehat dan langgeng adalah komunikasi.

Bahkan terkadang, kamu sudah berpikir negatif tentangnya. Cobalah berpikir jernih sebelum mengambil keputusan, pikirkan beberapa kemungkinan mengapa si dia tidak memberi kabar seperti yang dilansir dari YourTango, Kamis (10/1/2019).

Merasa tertekan

Ketika hubungan kamu dan pasangan sudah lama terjalin, mungkin para wanita akan menginginkan komitmen yang lebih seperti pernikahan. Tetapi tahukah kamu itu bisa membuat si dia tertekan, dan pada akhirnya pergi meninggalkanmu tanpa kabar.

Para pria sangat tahu dan memahami gagasan bahwa jika sudah menjalin hubungan yang lama akan membuat wanita memikirkan tentang pernikahan. Tetapi tetap diam dan menunggu si dia bertindak adalah hal yang bisa menguntungkan buat kamu. Tidak hanya soal itu, jika kamu terus mengomelinya tanpa alasan ini bisa menjadi salah satu alasan yang membuat si dia menghilang dan menarik diri dari kamu.

Baca Juga: Saat Tahu Pasangannya Selingkuh Pria Pilih Tak Meninggalkannya, Kenapa?

Tahap ketidakpastian

Dr. John Gray , penulis buku terlaris, Men'S from Mars, Women from from Venus, menjelaskan bahwa tahap ketidakpastian adalah sesuatu yang dilalui pasangan dalam semua hubungan jangka panjang, dan melakukan hal itu penting. Menurut Dr. Gray, ini adalah saat pria secara umum merasa tidak pasti dan hanya berusaha mencari tahu sendiri ke mana hubungan ini berjalan.

Jika ini terjadi dalam hubungan kamu, beri dia dorongan untuk memiliki kebebasannya. Buat dia merasa bersamamu adalah hal yang menarik.

Dia benar-benar sibuk

Coba pikirkan kembali apa yang membuat dia tak ada kabar dan menarik diri dari kamu. Apakah dia benar-benar menarik diri, atau karena ada masalah lain yang menyebabkan dia tidak menjawab pesan kamu.

Dia mungkin benar-benar sibuk dengan jam kerjanya dan khawatir kehilangan pekerjaannya, atau mungkin dia ingin membantu teman-temannya. Sekali lagi, jangan menekannya untuk mempunyai lebih banyak waktu bersama kamu dan marah ketika dia gagal memenuhi harapanmu yang malah akan membuatnya menarik diri lebih jauh.

Baca Juga: Viral, Pasangan Pengantin Kristen Ini Memilih Bridesmaid Berhijab

Kurangnya dukungan

Sederhana, pria akan pergi ketika mereka merasa tidak dihargai. Kamu suka dihargai, bukan? Begitu juga dia. Orang secara alami akan bertahan lama ketika orang tersebut membuat mereka merasa baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Gottman, "Perbedaan antara pasangan yang bahagia dan tidak bahagia adalah keseimbangan antara interaksi positif dan negatif selama konflik. Ada rasio yang sangat spesifik yang menjadikan cinta bertahan lama". Singkatnya, cara terbaik untuk menjaga hubungan berjalan dengan baik adalah memastikan keseimbangan komunikasi.

Dia bertemu orang lain

Kadang-kadang ini terjadi ketika seorang pria mulai jenuh, dan ia berusaha keluar dari hubungan yang jenuh itu. Seiring berjalannya waktu, kadang-kadang wanita menjadi cerewet dan inilah yang menyebabkan pria itu mundur.

Ingatlah ketika seorang pria merasakan tekanan, apa pun situasinya, ia akan menghindar. Jadi, jika kamu terus mengejarnya dia secara alami akan melarikan diri. Mengizinkan dia memiliki kebebasan yang dia inginkan adalah cara terbaik untuk mencegah mengakhiri hubunganmu dengannya.

(tam)