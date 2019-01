MASYARAKAT Indonesia pastinya sudah tak asing mendengar nama Hotman Paris di telinganya. Tentu saja, berbagai artis Tanah Air sudah menggunakan jasanya untuk menuntaskan kasus yang menimpa mereka. Kemampuan pengacara kondang ini sudah tak perlu diragukan lagi.

Namun, jika Anda penasaran bagaimana keseharian pria kelahiran Sumatera Utara ini, bisa, lho, mengecek aktivitas yang diunggah ke dalam akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Serta, belum lama ini, Hotman menggunggah videonya yang tengah dicukur oleh seorang pria penata rambut. Diketahui bahwa nama lelaki tersebut adalah Andi Rachman, ternyata dirinya sudah menjadi tukang cukur langganan Hotman Paris selama puluhan tahun, lho!

“Selamat pagi jam 5 subuh. Hotman Paris sudah motong rambut dengan langganan utama. Ini Pak Andi, sekali sebulan datang ke rumah saya. Datang jam 5 subuh. Tadi jam 4 saya sudah selesai renang dan sebentar lagi jam 6 akan ke kantor,” ujarnya dalam video yang diunggahnya. Terlihat pada video itu juga, presenter fenomenal dari acara Hotman Paris Show ini baru saja selesai berenang. Sudah bukan rahasia bila bapak dari tiga anak ini gemar berenang di pagi hari.

Dalam video itu pula, sang ahli cukur Andi Rachman terlihat serius menata rapi gaya rambut Hotman hingga menjadi gaya rambut yang pendek biasa. Meski Hotman Paris terus mengoceh menghadap kamera, Andi tetap terlihat tenang dan lihai memegang gunting rambut. Pantas saja si Raja Pailit mempercayakan model rambut di kepalanya pada Andi, walau belum diketahui pasti berapa jumlah kocek yang masuk ke dalam kantongnya.

Belum cukup di situ, sang pengacara yang juga jadi salah satu anggota komunitas mobil mewah ini juga memberi saran kepada generasi muda agar semangat dalam menjalani hidup, khususnya kaum perempuan. “Hayo generasi muda, jangan ngelamun, jangan mikirin aneh-aneh, cewek-cewek jangan cari cowok yang sanggupnya hanya bayar traktir di KFC atau McD. Come on, move, move, move! Ayo semangat! Olahraga, kerja, oke. Make your dream, bikin orangtua kamu bangga, oke. Work hard. Salam Hotman Paris, mau renang datang ke rumah saya, I’m swimming every morning.” Netizen pun memuji serta memberi jempol pada kegiatannya dalam kolom komentar. Mau berkunjung ke rumahnya?

(ren)