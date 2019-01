View this post on Instagram

Hari ini adalah Hari Raya,, Semalam dan Esok pun adalah Hari Raya,, Bahkan setiap hari ketika seorang Hamba tidak melanggar perintah Allah adalah hari Raya bagi dirinya.... Setiap hari semakin bertambah penghambaannya kepada Allah adalah Hari Raya untuknya . “ Habib Umar bin Hafidz “ . Sahabat Kemuliaan seseorang ialah Terletak pada Akhlaknya ,, memaafkan dan meminta maaf adalah kebiasaannya🌹💞 Sahabat Syurga Fillah maafin ummu dan klrg Lahir dan Batin yaa mhon ridhoNyA atas khilaf” slma ini baik lisan dan perilaku yaach🌹☺️ ummu pamit mau berangkat Umroh yaaach mhon didoakan yaach sahabat fillah maaf lahier dan bathien