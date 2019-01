PERNAHKAH terlintas di benak Anda, darimanakah asal usul hidangan-hidangan lezat yang sering kita konsumsi sehari-hari? Sebut saja hot dog. Apakah betul makanan bercita rasa gurih ini terbuat dari daging anjing? Jawabannya tentu saja tidak.

Beberapa nama makanan ternyata diambil dari kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di negara asal makanan tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak langsung ulasan lengkapnya di bawah ini, sebagaimana dilansir Okezone dari Insider, Senin (13/1/2019).

Sandwich

Menurut The Kitchn, asal usul nama sandwich ternyata sangat sederhana tetapi lebih rumit dari informasi yang sering kita dengar. Singkat cerita, nama sandwich diklaim berasal dari beberapa klub di New York seperti Saratoga Club House dan The Union Club. Keduanya mengklaim bahwa merekalah yang menemukan sandwich pada tahun 1800-an, dan telah meluncurkan beberapa buku masak dengan nama “Club-House Sandwich”. Namun satu yang pasti, sandwich bukan akronim untuk “ayam dan selada di bawah daging,”.

Nacho

Beberapa sumber mengatakan, nacho pertama kali muncul pada 1943 di Piedras Negras, sebuah kota kecil di Meksiko. Kota ini dekat dengan pangkalan militer Amerika Serikat, Fort Duncan di Texas. Menurut laporan majalah Time, kala itu, sekelompok istri tentara baru saja berbelanja di Eagle Pass. Namun saat malam tiba, mereka kesulitan mencari makanan karena seluruh restoran telah tutup. Ignacio Anaya, seorang maître di Victory Club, merasa kasihan kepada mereka. Ia pun langsung membuat hidangan dari bahan-bahan yang tersisa di dapur. Ia mengiris dan menggoreng beberapa keripik tortilla, lalu menyiramnya dengan parutan cheddar, dan mengiris jalapenos sebagai isiannya. Bahan-bahan tersebut lalu dipanggang di dalam oven selama beberapa menit. Setelah matang, ia menyajikan makanan itu kepada ibu-ibu yang sudah kelaparan. Saat ditanya, Ignacio menamakan makanan tersebut dengan julukannya sendiri yakni, Nacho.

Hot dog

Banyak yang mengira bahwa hot dog merupakan salah satu hidangan cepat saji dari Amerika Serikat. Namun menurut sejarah, orang-orang di Jerman sering menyebut olahan daging ini dengan istilah “dachshund” atau “little dog”. Berdasarkan pengakuan National Hot Dog and Sausage Concil, istilah tersebut merujuk pada sebuah lelucon yang sering dilontarkan oleh orang-orang Jerman. Istilah ini diambil dari kebiasaan mereka yang sering memelihara anjing berukuran kecil, berbulu halus, dan kurus. Namun sebuah teori mengatakan, seorang penjual hot dog bernama Harry Stevens, pada saat itu menjajakan dagangannya pada sebuah pertandingan polo. Ia membuat sebuah buku menu, namun kesulitan untuk mengeja kata “dachshund”. Sebagai gantinya, Harry menulis kata “hot dog” dengan hiasan beberapa gambar makanan. Kejadian ini diketahui berlangsung pada tahun 1901.

French Toast

Ada banyak cerita tentang asal muasal makanan bercita rasa gurih ini. Konon katanya, french toast ditemukan dari sebuah buku masak kuno Romawi pada abad keempat. Resep asli menyebutkan bahwa koki harus menghancurkan roti putih, menghilangkan keraknya, kemudian potongan roti yang agak besar direndam dalam susu dan telur kocok. Setelah itu, roti digoreng dalam minyak yang banyak, sebelum akhirnya disajikan dengan madu.

